Мирные переговоры Украины и России находятся глубоко на паузе, новых идей нет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Удары по Киеву продолжаются, продолжаются систематически. Мы целенаправленно продолжаем уничтожать военную и окружающую инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как это делать", - сказал Песков.

Относительно эскалации он заявил, что это "традиционные страшилки, которые много публикуются в западных СМИ".

"Мы продолжаем специальную военную операцию, продолжается продвижение на фронтах. Очевидно, и специалисты прекрасно понимают, что означает эта динамика, какие последствия она имеет в конечном счете для Киева. Относительно мирных переговоров - сейчас эта тема глубоко находится на паузе", - добавил спикер Кремля.

По его словам, никаких новых идей по переговорам нет.

"Украинская сторона прекрасно знает наши требования. Мирно они не хотят обсуждать это. Поэтому мы продолжаем обеспечивать вот такую позитивную для нас динамику. И операция продолжается", - сказал Песков.