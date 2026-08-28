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"Новых идей нет": у Путина сделали очередное заявление о переговорах с Украиной

13:06 28.08.2026 Пт
2 мин
В Кремле пугают продолжением ударов по Киеву
aimg Татьяна Степанова
"Новых идей нет": у Путина сделали очередное заявление о переговорах с Украиной Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
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Мирные переговоры Украины и России находятся глубоко на паузе, новых идей нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Удары по Киеву продолжаются, продолжаются систематически. Мы целенаправленно продолжаем уничтожать военную и окружающую инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как это делать", - сказал Песков.

Относительно эскалации он заявил, что это "традиционные страшилки, которые много публикуются в западных СМИ".

"Мы продолжаем специальную военную операцию, продолжается продвижение на фронтах. Очевидно, и специалисты прекрасно понимают, что означает эта динамика, какие последствия она имеет в конечном счете для Киева. Относительно мирных переговоров - сейчас эта тема глубоко находится на паузе", - добавил спикер Кремля.

По его словам, никаких новых идей по переговорам нет.

"Украинская сторона прекрасно знает наши требования. Мирно они не хотят обсуждать это. Поэтому мы продолжаем обеспечивать вот такую позитивную для нас динамику. И операция продолжается", - сказал Песков.

Мирные переговоры

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил проведение новой встречи представителей Украины и России в сентябре.

В то же время в Кремле заявили, что пока нет данных о возможных сроках следующей встречи представителей России, США и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что самый благоприятный период для дипломатического завершения войны может продолжаться от саммита G20 в США в декабре до конца лета 2027 года.

По его словам, именно этот промежуток станет активнейшим этапом для дипломатии, поскольку впоследствии в США начнется подготовка к президентским выборам.

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