"Нових громадян" Росії перевірятимуть на лояльність: що загрожує українцям

"Нові громадяни" Росії мають довести "100%-у лояльність" до цінностей та законів Федерації. В іншому випадку в них заберуть російський паспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішьної розвідки України.
Зокрема рада з прав людини при президенті Росії хоче перевіряти "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів країни.
Спочатку нові норми планують застосовувати до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом - до мігрантів із Центральної Азії.
У Кремлі вважають, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "становить загрозу нацбезпеці". Робота з виявлення таких осіб уже ведеться.
Також для дітей мігрантів у Росії планують запровадити платне навчання в школі, а кількість безкоштовних спроб скласти іспит з російської мови обмежити до трьох. Відповідний законопроєкт поданий до держдуми. Депутати пояснюють ініціативу зростанням кількості дітей-іноземців.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про збільшення кількості статей Кримінального кодексу РФ, за якими можливе позбавлення набутого громадянства.
Зокрема, до існуючого переліку додано тяжкі злочини, а також "злочини з екстремістських мотивів" або "виправдання тероризму і диверсійної діяльності".
Також до 30 червня 2026 року МВС Росії за дорученням Путіна має створити "Цифровий профіль іноземного громадянина" - ресурс, що має містити дані про іноземців, які в’їжджають або виїжджають з Росії
РБК-Україна писало, що у 2023 році російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє позбавляти набутого громадянства за "дискредитацію російської армії" та вчинення дій, що створюють загрозу країні.