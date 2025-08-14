"Нових громадян" Росії перевірятимуть на лояльність: що загрожує українцям

Зокрема рада з прав людини при президенті Росії хоче перевіряти "нових громадян" на повне прийняття культурно-історичних традицій, цінностей та законів країни.

Спочатку нові норми планують застосовувати до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти, а згодом - до мігрантів із Центральної Азії.

У Кремлі вважають, що серед кількох мільйонів "нових громадян" є ті, хто "становить загрозу нацбезпеці". Робота з виявлення таких осіб уже ведеться.

Також для дітей мігрантів у Росії планують запровадити платне навчання в школі, а кількість безкоштовних спроб скласти іспит з російської мови обмежити до трьох. Відповідний законопроєкт поданий до держдуми. Депутати пояснюють ініціативу зростанням кількості дітей-іноземців.