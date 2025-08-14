"Новых граждан" России будут проверять на лояльность: что грозит украинцам

В частности, совет по правам человека при президенте России хочет проверять "новых граждан" на полное принятие культурно-исторических традиций, ценностей и законов страны.

Сначала новые нормы планируют применять к жителям временно оккупированных территорий Украины, которые получили российские паспорта, а затем - к мигрантам из Центральной Азии.

В Кремле считают, что среди нескольких миллионов "новых граждан" есть те, кто "представляет угрозу нацбезопасности". Работа по выявлению таких лиц уже ведется.

Также для детей мигрантов в России планируют ввести платное обучение в школе, а количество бесплатных попыток сдать экзамен по русскому языку ограничить до трех. Соответствующий законопроект подан в госдуму. Депутаты объясняют инициативу ростом количества детей-иностранцев.