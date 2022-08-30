Новичок АПЛ уволил главного тренера после позора с "Ливерпулем"

Три поражения в четырех стартовых турах и катастрофа на "Энфилде" заставили руководство английского "Борнмута" указать на дверь Скотту Паркеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

41-летний специалист потерял должность через три дня после выездного поражения "Ливерпулю" (0:9). Он работал с "вишенками" с июля 2021 года и вывел команду в Премьер-лигу в дебютный сезон.

На старте АПЛ "Борнмут" с Паркером во главе одолел "Астон Виллу" (2:0). Однако, дальше волей календаря вынужден был встретиться с тремя грандами, от которых потерпел три поражения – "Манчестер Сити" (0:4), "Арсеналом" (0:3) и упомянутым "Ливерпулем". Пока команда из графства Дорсет идет на 16-й строчке чемпионата Англии.

"Борнмут" стал вторым клубом в тренерской карьере Паркера. В 2019-2021 гг. он работал с лондонским "Фулхэмом". С "коттеджерами" молодой тренер сначала поднялся в АПЛ, а затем вылетел из лиги.

Обязанности главного тренера "Борнмута" будет временно исполнять бывший хавбек "Портсмута" и "Мидлсбро" Гари О'Нил. Он входил в тренерский штаб Паркера.

Разгром "Борнмута" командой Юргена Клоппа стал повторением рекорда Премьер-лиги. Главным героем встречи стал форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино. Бразилец оформил дубль и трижды ассистировал партнерам.