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Агент Роналду разработал схему трансфера из МЮ. Итальянские гранды в деле

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Манчестер, Пятница 26 августа 2022 12:15
Агент Роналду разработал схему трансфера из МЮ. Итальянские гранды в деле Фото: Криштиану Роналду (в центре) на тренировке МЮ (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорцив

Сага с потенциальным уходом звездного Криштиану Роналду из английского "Манчестер Юнайтед" продолжается. Агент форварда Жорже Мендеш придумал хитрый план по трудоустройству клиента в клубе из Лиги чемпионов.

Об этом рассказал Джанлука Ди Марцио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный сайт инсайдера.

Суперагент предложил услуги 5-кратного обладателя "Золотого мяча" итальянским "Милану" и "Наполи". Взамен он готов организовать выгодную продажу тамошних звезд в Англию.

Неаполитанцы могут отпустить в "Манчестер Юнайтед" своего бомбардира Виктора Осимхена за ориентировочно 100 млн евро. Взамен они получат Роналду в аренду на сезон 2022/23 с возможностью подписать полноценный контракт со свободным агентом следующим летом.

Еще один вариант трудоустройства португальца – "Милан". Мендеш займется продажей в АПЛ вингера "россонери" Рафаэля Леау, которым активно интересуется "Челси", и приведет Роналду на его место. И "Наполи", и "Милан" сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее звездный форвард якобы получил предложение вернуться в Португалию. Там Роналду интересуется родной клуб – "Спортинг". Именно в составе "львов" супербомбардир дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников, в частности, узнали итальянские гранды, "Спортинг" и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".

Напомним, что в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" неожиданно обыграл "Ливерпуль" и покинул последнее место в турнирной таблице.

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