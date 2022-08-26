Агент Роналду разработал схему трансфера из МЮ. Итальянские гранды в деле

Сага с потенциальным уходом звездного Криштиану Роналду из английского "Манчестер Юнайтед" продолжается. Агент форварда Жорже Мендеш придумал хитрый план по трудоустройству клиента в клубе из Лиги чемпионов.

Об этом рассказал Джанлука Ди Марцио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный сайт инсайдера .

Суперагент предложил услуги 5-кратного обладателя "Золотого мяча" итальянским "Милану" и "Наполи". Взамен он готов организовать выгодную продажу тамошних звезд в Англию.

Неаполитанцы могут отпустить в "Манчестер Юнайтед" своего бомбардира Виктора Осимхена за ориентировочно 100 млн евро. Взамен они получат Роналду в аренду на сезон 2022/23 с возможностью подписать полноценный контракт со свободным агентом следующим летом.

Еще один вариант трудоустройства португальца – "Милан". Мендеш займется продажей в АПЛ вингера "россонери" Рафаэля Леау, которым активно интересуется "Челси", и приведет Роналду на его место. И "Наполи", и "Милан" сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее звездный форвард якобы получил предложение вернуться в Португалию. Там Роналду интересуется родной клуб – "Спортинг". Именно в составе "львов" супербомбардир дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников, в частности, узнали итальянские гранды, "Спортинг" и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".