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Новачок АПЛ звільнив головного тренера після ганьби з "Ліверпулем"

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Борнмут, Вівторок 30 серпня 2022 11:33
Новачок АПЛ звільнив головного тренера після ганьби з "Ліверпулем" Фото: Скотт Паркер став безробітним (facebook.com/afcbournemouth)
Автор: Антон Федорців

Три поразки в чотирьох стартових турах і катастрофа на "Енфілді" змусили керівництво англійського "Борнмута" вказати на двері Скотту Паркеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець втратив посаду за три дні після виїзної поразки "Ліверпулю" (0:9). Він працював із "вишеньками" з липня 2021 року та вивів команду до Прем'єр-ліги в дебютний сезон.

На старті АПЛ "Борнмут" із Паркером на чолі здолав "Астон Віллу" (2:0). Однак, далі волею календаря змушений був зустрітися з трьома грандами, від яких зазнав трьох поразок – "Манчестер Сіті" (0:4), "Арсеналом" (0:3) і згаданим "Ліверпулем". Наразі команда з графства Дорсет іде на 16-й сходинці чемпіонату Англії.

"Борнмут" став другим клубом у тренерській кар'єрі Паркера. У 2019-2021 рр. він працював із лондонським "Фулхемом". З "коттеджерами" молодий тренер спершу піднявся до АПЛ, а потім вилетів із ліги.

Обов'язки головного тренера "Борнмута" тимчасово виконуватиме колишній хавбек "Портсмута" та "Мідлсбро" Гарі О'Ніл. Він входив до тренерського штабу Паркера.

Розгром "Борнмута" командою Юргена Клоппа став повторенням рекорду Прем'єр-ліги. Головним героєм зустрічі став форвард мерсисайдців Роберто Фірміно. Бразилець оформив дубль і тричі асистував партнерам.

До слова, форвард МЮ Роналду отримав варіанти з поверненням до чемпіонату Італії.

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