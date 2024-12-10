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У "Дії" зʼявилися нові облігації: як їх придбати

Фото: нові військові облігації (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Українці отримали можливість підтримати армію через покупку військових облігацій у додатку "Дія". Нові облігації мають назву "Вугледар" та "Скадовськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Вугледар і Скадовськ: військові облігації в "Дії"

Є можливість підтримати армію та економіку країни за допомогою військових облігацій. У додатку "Дія" стали доступні дві нові облігації з назвами міст, які символізують українську незламність:

  • Вугледар: річна ставка від 15,6%, виплата - 29 квітня 2026 року.
  • Скадовськ: річна ставка від 16,4%, виплата - 7 квітня 2027 року.

Як працюють військові облігації

Покупка облігації - це забезпечення військових технікою, медикаментами та іншими критично важливими ресурсами. Кошти спрямовуються на підтримку обороноздатності країни, а інвестор отримує гарантований дохід.

Як купити облігацію

  1. Відкрити застосунок "Дія".
  2. Обрати розділ "Військові облігації".
  3. Обрати бажану облігацію та оформити покупку.

"Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі." - зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо,що український уряд ухвалив постанову, яка передбачає запуск процесу сертифікації операторів протимінної діяльності на порталі "Дія".

Крім того, у застосунку "Дія" з’явиться нова опція. За допомогою неї охочі зможуть отримати та продовжити дозволи на володіння зброєю.

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