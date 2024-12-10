У "Дії" зʼявилися нові облігації: як їх придбати

Українці отримали можливість підтримати армію через покупку військових облігацій у додатку "Дія". Нові облігації мають назву "Вугледар" та "Скадовськ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Є можливість підтримати армію та економіку країни за допомогою військових облігацій. У додатку "Дія" стали доступні дві нові облігації з назвами міст, які символізують українську незламність:
Покупка облігації - це забезпечення військових технікою, медикаментами та іншими критично важливими ресурсами. Кошти спрямовуються на підтримку обороноздатності країни, а інвестор отримує гарантований дохід.
"Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі." - зазначив Михайло Федоров.
Нагадаємо,що український уряд ухвалив постанову, яка передбачає запуск процесу сертифікації операторів протимінної діяльності на порталі "Дія".
Крім того, у застосунку "Дія" з’явиться нова опція. За допомогою неї охочі зможуть отримати та продовжити дозволи на володіння зброєю.