У "Дії" зʼявилися нові облігації: як їх придбати

Вугледар і Скадовськ: військові облігації в "Дії"

Є можливість підтримати армію та економіку країни за допомогою військових облігацій. У додатку "Дія" стали доступні дві нові облігації з назвами міст, які символізують українську незламність:

Вугледар : річна ставка від 15,6% , виплата - 29 квітня 2026 року.

: річна ставка від , виплата - 29 квітня 2026 року. Скадовськ: річна ставка від 16,4%, виплата - 7 квітня 2027 року.

Як працюють військові облігації

Покупка облігації - це забезпечення військових технікою, медикаментами та іншими критично важливими ресурсами. Кошти спрямовуються на підтримку обороноздатності країни, а інвестор отримує гарантований дохід.

Як купити облігацію

Відкрити застосунок "Дія". Обрати розділ "Військові облігації". Обрати бажану облігацію та оформити покупку.

"Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі." - зазначив Михайло Федоров.