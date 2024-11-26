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Сертифікація операторів розмінування у "Дії": коли буде доступне

Вівторок 26 листопада 2024 18:03
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Сертифікація операторів розмінування у "Дії": коли буде доступне Фото: розмінування (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Український уряд ухвалив постанову, яка передбачає запуск процесу сертифікації операторів протимінної діяльності на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що таке рішення спрощує доступ до послуг для операторів, які займаються гуманітарним розмінуванням, і сприяє більш швидкому очищенню замінованих територій.

Які послуги стануть доступними?

На порталі "Дія" з’являться три ключові сервіси для операторів:

  • Первинна сертифікація - для нових операторів.

  • Повторна сертифікація - для тих, хто оновлює дозвільні документи.

  • Розширення сфери сертифікації - для збільшення спектра діяльності.

Послуги будуть максимально автоматизованими.

Відомо, що дані заявників підтягуватимуться з державних реєстрів, тому особисте звернення до установ буде не потрібне. Очікується, що нова система стане більш прозорою, зручною та антикорупційною.

"Зараз Україна є найбільш замінованою країною у світі: 24% території потенційно небезпечні через забруднення мінами та нерозірваними снарядами. Спрощуємо й цифровізуємо процеси сертифікації, щоб ще більше операторів допомагали очищати землю від ворожих мін", - зазначили у Міністерстві.

Планується, що послуга стане доступною у 2025 році.

Повідомляється, що перш ніж система запрацює, буде проведено бета-тестування.

Відомо, що всі новини та деталі стосовно тестування та запуску можна буде знайти на офіційних ресурсах порталу "Дія" та Міністерства цифрової трансформації.

Там також додали, що ця ініціатива реалізується Міністерством економіки України разом із Мінцифрою в межах програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за фінансової підтримки уряду Швейцарі.

У Міністерстві оборони раніше повідомляли, що ветеранів та осіб з інвалідністю планується долучати до розмінування.

Раніше в ООН заявили, що для повного розмінування України традиційними методами може знадобитися 100 років.

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