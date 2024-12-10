В "Дії" появились новые облигации: как их приобрести

Угледар и Скадовск: военные облигации в "Дії"

Есть возможность поддержать армию и экономику страны с помощью военных облигаций. В приложении "Дія" стали доступны две новые облигации, названные в честь городов, которые символизируют украинскую несокрушимость:

Угледар : годовая ставка от 15,6% , дата выплаты - 29 апреля 2026 года.

: годовая ставка от , дата выплаты - 29 апреля 2026 года. Скадовск: годовая ставка от 16,4%, дата выплаты - 7 апреля 2027 года.

Как работают военные облигации

Покупка облигации - это обеспечение военнослужащих техникой, медикаментами и другими важными ресурсами. Средства направляются на укрепление обороноспособности страны, а инвестор получает гарантированный доход.

Как приобрести облигацию

Открыть приложение "Дія". Выбрать раздел "Военные облигации". Выбрать подходящую облигацию и оформить покупку.

"Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству." - отметил Михаил Федоров.