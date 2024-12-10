В "Дії" появились новые облигации: как их приобрести

Украинцы получили возможность поддержать армию через покупку военных облигаций в приложении "Дія". Новые облигации называются "Угледар" и "Скадовск".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Есть возможность поддержать армию и экономику страны с помощью военных облигаций. В приложении "Дія" стали доступны две новые облигации, названные в честь городов, которые символизируют украинскую несокрушимость:
Покупка облигации - это обеспечение военнослужащих техникой, медикаментами и другими важными ресурсами. Средства направляются на укрепление обороноспособности страны, а инвестор получает гарантированный доход.
"Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству." - отметил Михаил Федоров.
Напомним, что украинское правительство приняло постановление, предусматривающее запуск процесса сертификации операторов противоминной деятельности на портале "Дія".
Кроме того, в приложении "Дія" появится новая опция. С помощью нее желающие могут получить и продлить разрешения на владение оружием.