Нові умови. У яких країнах скасують виплати для українських біженців

Українські біженці у багатьох країнах покладаються на соціальну підтримку від держави. Але деякі уряди переглядають програми допомоги та скасовують або скорочують виплати.
РБК-Україна розповідає, які країни збираються скоротити фінансову допомогу для українських біженців.
Сейм Польщі 15 травня схвалив зміни до закону про тимчасовий захист українців. Нові умови допомоги набудуть чинності з 1 липня 2024 року. Передбачається, що тимчасовий захист для українців діятиме до вересня 2025 року. Але новоприбулі біженці більше не отримуватимуть два види підтримки:
Також біженці з дітьми у Польщі можуть втратити право на щомісячні виплати "800+" (приблизно 8000 грн). Цю фінансову допомогу прив'яжуть до обов'язку відвідування школи чи дитсадка. Тобто ті діти, які не захочуть ходити до польської школи, бо є українська онлайн, не матимуть права на таку допомогу від держави.
Фото: Біженці на вокзалі у Польщі (gettyimages.com)
Уряд Ірландії почав скорочення виплат для українських біженців із 14 березня 2024 року. Усім новоприбулим, які оселилися у державному житлі (визначених центрах) упродовж 90 днів почали виплачувати допомогу в 38,80 євро на тиждень, а не 220 євро, як усім українським біженцям, що прибули до країни раніше. Після виїзду з державного житла виплати передбачено підвищити.
Між тим, 14 травня уряд вирішив зрівняти підтримку українських біженців, які живуть у державних центрах із харчуванням незалежно від дати їхнього прибуття. Тепер близько 27 тисяч українців, які живуть у готелях чи пансіонатах, що фінансуються державою, отримуватимуть 38,80 євро на тиждень.
Зміни не стосуватимуться тих, хто проживає у житлі, яке надали ірландці. Також близько 19 тисяч українців живуть у державному житлі, але не отримують соцвиплат, бо працюють.
Зазначається, що нові умови набудуть чинності через 12 тижнів – тобто, у серпні.
Уряд Норвегії вживає заходів для того, щоб цю країну обирали менше кількість біженців з України. Тоді тиск на муніципалітети зменшиться, зазначається на сайті уряду.
"Загальний рівень послуг та пільг сприяє тому, що Норвегія є привабливою країною для переселенців з України. Для того, щоб приплив до Норвегії був на рівні з нашими північними сусідами, ми пропонуємо посилити умови", – зазначила міністр праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна.
Чиновники вважають, що попередні заходи жорсткої економії працюють, бо цієї весни потік біженців зменшився майже удвічі порівняно з показниками навесні 2023 року.
Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)
Тепер уряд хоче посилити правила ще більше. Тому у законопроекті передбачені такі зміни:
Серед попередніх змін біли такі:
Нагадаємо, ми писали, що українців у Польщі перевірятимуть за новою системою. Це дозволить призупиняти виплати при виїзді за кордон.
Також ми розповідали, що у Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому. Проект почне діяти із червня 2024 року.
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