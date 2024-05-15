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Зупинка виплат. Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою

Польща, Варшава, Середа 15 травня 2024 16:28
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Зупинка виплат. Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою Фото: Виплати у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.

Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на portalsamorzadowy.pl.

Під час парламентського обговорення проекту змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та деяких інших законів заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.

"У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим – до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування – ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі", – пояснив чиновник.

За його словами, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона виїжджає в іншу країну.

"Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато", - сказав Мацей Дущик.

Нагадаємо, ми писали, які зміни для українців ухвалили у Польщі. Програма підтримки зазнає суттєвих змін.

Також ми розповідали, які будуть нові правила отримання захисту у Польщі. Українцям треба буде актуалізувати свої дані в місцевих адміністраціях.

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