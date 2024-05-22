Новые условия. В каких странах отменят выплаты для украинских беженцев

Польша отменит выплаты с 1 июля

Сейм Польши 15 мая одобрил изменения в закон о временной защите украинцев. Новые условия помощи вступят в силу 1 июля 2024 года. Предполагается, что временная защита для украинцев будет действовать до сентября 2025 года. Но новоприбывшие беженцы больше не будут получать два вида поддержки:

бесплатное проживание в домах поляков по программе "40+" на протяжении первых 120 дней. Правительство больше не будет компенсировать частным владельцам размещение и питание украинцев (40 злотых в сутки – около 400 грн);

единовременной помощи по прибытии на срочные расходы 300 злотых (около 3000 грн).

Также беженцы с детьми в Польше могут потерять право на ежемесячные выплаты "800+" (примерно 8000 грн). Эту финансовую помощь привяжут к обязанности посещения школы или детского сада. То есть те дети, которые не захотят ходить в польскую школу, потому что есть украинская онлайн, не будут иметь права на такую помощь от государства.

Фото: Беженцы на вокзале в Польше (gettyimages.com)

Ирландия сократит выплаты в августе

Правительство Ирландии начало сокращение выплат для украинских беженцев с 14 марта 2024 года. Всем новоприбывшим, которые поселились в государственном жилье (определенных центрах) в течение 90 дней начали выплачивать пособие в 38,80 евро в неделю, а не 220 евро, как всем украинским беженцам, прибывшим в страну ранее. После выезда из государственного жилья выплаты предусмотрено повысить.

Между тем, 14 мая правительство решило уравнять поддержку украинских беженцев, живущих в государственных центрах с питанием независимо от даты их прибытия. Теперь около 27 тысяч украинцев, живущих в гостиницах или пансионатах, финансируемых государством, будут получать 38,80 евро в неделю.

Изменения не будут касаться тех, кто проживает в жилье, предоставленном ирландцами. Также около 19 тысяч украинцев живут в государственном жилье, но не получают соцвыплат, потому что работают.

Отмечается, что новые условия вступят в силу через 12 недель – то есть в августе.

Норвегия планирует сокращение выплат, чтобы снизить привлекательность страны

Правительство Норвегии принимает меры для того, чтобы эту страну выбирали меньшее количество беженцев из Украины. Тогда давление на муниципалитеты снизится, отмечается на сайте правительства.

"Общий уровень услуг и льгот способствует тому, что Норвегия является привлекательной страной для переселенцев из Украины. Для того чтобы приток в Норвегию был на уровне с нашими северными соседями, мы предлагаем ужесточить условия", - отметила министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна.

Чиновники считают, что предыдущие меры жесткой экономии работают, потому что этой весной поток беженцев уменьшился почти вдвое по сравнению с показателями весны 2023 года.

Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)

Теперь правительство хочет ужесточить правила. Поэтому в законопроекте предусмотрены следующие изменения:

отменить пособие на детей за первый год проживания в Норвегии;

уменьшить пособие на интеграционную программу для пар без детей на 1/6 (приблизительно на 6 000 норвежских крон – 518 евро), если оба получают этот вид поддержки;

ввести требование периода проживания в течение 12 месяцев, чтобы получить право на единовременную помощь в случае рождения и усыновления (92 648 норвежских крон - 8008 евро);

ввести пятилетний срок получения права на стоматологические услуги со скидками для лиц в возрасте от 19 до 24 лет.

Среди предыдущих изменений были следующие: