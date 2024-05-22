Новые условия. В каких странах отменят выплаты для украинских беженцев

Украинские беженцы во многих странах полагаются на социальную поддержку от государства. Но некоторые правительства пересматривают программы помощи и отменяют или сокращают выплаты.
РБК-Украина рассказывает, какие страны собираются сократить финансовую помощь украинским беженцам.
Сейм Польши 15 мая одобрил изменения в закон о временной защите украинцев. Новые условия помощи вступят в силу 1 июля 2024 года. Предполагается, что временная защита для украинцев будет действовать до сентября 2025 года. Но новоприбывшие беженцы больше не будут получать два вида поддержки:
Также беженцы с детьми в Польше могут потерять право на ежемесячные выплаты "800+" (примерно 8000 грн). Эту финансовую помощь привяжут к обязанности посещения школы или детского сада. То есть те дети, которые не захотят ходить в польскую школу, потому что есть украинская онлайн, не будут иметь права на такую помощь от государства.
Фото: Беженцы на вокзале в Польше (gettyimages.com)
Правительство Ирландии начало сокращение выплат для украинских беженцев с 14 марта 2024 года. Всем новоприбывшим, которые поселились в государственном жилье (определенных центрах) в течение 90 дней начали выплачивать пособие в 38,80 евро в неделю, а не 220 евро, как всем украинским беженцам, прибывшим в страну ранее. После выезда из государственного жилья выплаты предусмотрено повысить.
Между тем, 14 мая правительство решило уравнять поддержку украинских беженцев, живущих в государственных центрах с питанием независимо от даты их прибытия. Теперь около 27 тысяч украинцев, живущих в гостиницах или пансионатах, финансируемых государством, будут получать 38,80 евро в неделю.
Изменения не будут касаться тех, кто проживает в жилье, предоставленном ирландцами. Также около 19 тысяч украинцев живут в государственном жилье, но не получают соцвыплат, потому что работают.
Отмечается, что новые условия вступят в силу через 12 недель – то есть в августе.
Правительство Норвегии принимает меры для того, чтобы эту страну выбирали меньшее количество беженцев из Украины. Тогда давление на муниципалитеты снизится, отмечается на сайте правительства.
"Общий уровень услуг и льгот способствует тому, что Норвегия является привлекательной страной для переселенцев из Украины. Для того чтобы приток в Норвегию был на уровне с нашими северными соседями, мы предлагаем ужесточить условия", - отметила министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна.
Чиновники считают, что предыдущие меры жесткой экономии работают, потому что этой весной поток беженцев уменьшился почти вдвое по сравнению с показателями весны 2023 года.
Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)
Теперь правительство хочет ужесточить правила. Поэтому в законопроекте предусмотрены следующие изменения:
Среди предыдущих изменений были следующие:
Напомним, мы писали, что украинцев в Польше будут проверять по новой системе. Это позволит приостанавливать выплаты при выезде за границу.
Также мы рассказывали, что в Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения домой. Проект начнет действовать с июня 2024 года.
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