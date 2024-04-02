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Нові удари Росії по українській енергетиці: які особливості тактики Росії

Фото: Росія застосовує нову тактику для ударів по енергетиці (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Москва почала більш ретельно та "винахідливо" планувати атаки по українській енергетичній інфраструктурі, на відміну від минулої осені та зими.

Як зазначається в матеріалі, минулоріч це були здебільшого удари крилатими ракетами "Калібр" та Х-101 / Х-555 з Ту-95, які вилітали, як правило, в розпал робочого дня раз на сім, потім раз на десять, а далі раз на 14 днів. А між ними по ночах удари наносились за допомогою "шахедів".

Тепер росіяни зменшили інтервал між ударами і комбінують різні засоби ураження в залпі. Спочатку йде "рій" "шахедів", далі - Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет - "Іскандерів-М", Х-22 та "Кинжалів". Крім того, атаки проводяться у нічний час, що, з одного боку, має ускладнити фіксацію повітряних цілей нашим підрозділам ППО, з іншого - посіяти психологічне та фізичне виснаження серед цивільного населення.

Ще одна характерна риса - під час останніх ударів росіяни активно застосовували ракети Х-55. Ці ракети теж відстрілюють Ту-95 для перевантаження та відволікання нашої системи ППО.

За даними РБК-Україна, під час серії останніх обстрілів Х-55 складали близько 25% всього залпу. А під час одного з останніх ударів по Києву противник бив виключно цим типом ракет.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Нагадаємо, останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж обстріляли об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.

Крім того, 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Росіяни атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами по території України зараз намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.

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