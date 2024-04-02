Новые удары России по украинской энергетике: каковы особенности тактики России

Как отмечается в материале, в прошлом году это были в основном удары крылатыми ракетами "Калибр" и Х-101/Х-555 из Ту-95, которые вылетали, как правило, в разгар рабочего дня раз в семь, затем раз в десять, а дальше раз на 14 дней. А между ними по ночам удары наносились с помощью "шахедов".

Теперь россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов". Кроме того, атаки проводятся в ночное время, что, с одной стороны, должно усложнить фиксацию воздушных целей нашим подразделениям ПВО, с другой - вызвать психологическое и физическое истощение среди гражданского населения.

Еще одна отличительная черта - во время последних ударов россияне активно применяли ракеты Х-55. Эти ракеты тоже отстреливают Ту-95 для перегрузки и отвлечения нашей системы ПВО.

По данным РБК-Украина, в ходе серии последних обстрелов Х-55 составляли около 25% всего залпа. А во время одного из последних ударов по Киеву противник бил исключительно этим типом ракет.

Удары по энергетической инфраструктуре

Напомним, в последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Только в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 151 средством воздушного нападения. Тогда же обстреляли объекты энергетики, в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения.

Кроме того, 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Россияне атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.