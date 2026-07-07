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Нові цінники на продукти 7 липня: де олія та хліб різко змінили вартість

18:26 07.07.2026 Вт
4 хв
Соняшникова олія в супермаркетах стала дешевшою, а хліб - навпаки
aimg Марія Кучерявець
Нові цінники на продукти 7 липня: де олія та хліб різко змінили вартість Фото: Супермаркети оновили ціни (інфографіка РБК-Україна)
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Великі торгівельні мережі України оновили ціни на базові продукти станом на вівторок, 7 липня. Окремі товари змінилися як у вартості, так і в асортименті.

РБК-Україна порівняло, які мінімальні ціни пропонують супермаркети.

Головне:

  • Хліб: "Ашан" оновив найдешевшу позицію, через що мінімальна ціна там зросла з 14,50 до 21,30 грн. Найвигіднішим залишається "Сільпо" (12,99 грн).
  • Яйця: Після різкого обвалу цін на початку тижня, у вівторок усі мережі зафіксували цінники. Лідер низьких цін - "Ашан" (34 грн/десяток).
  • Гречка: Ціновий розрив триває. АТБ, Novus та "Ашан" тримають високу планку (65-70 грн), тоді як "Сільпо" утримує ціну 15,69 грн.
  • Молоко: Зміна асортименту в "Ашані". Мережа замінила велике паковання молока на менше (400 г за 21,90 грн).
  • Соняшникова олія: Найбільші коливання дня. "Сільпо" знизило ціну своєї марки на 3 грн (до 52,49 грн). Натомість у Novus найдешевша олія зникла, а нова позиція коштує на 14,60 грн дорожче (64,62 грн).

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.

Хліб: подорожчання в "Ашані"

У категорії хлібобулочних виробів більшість ритейлерів залишили ціни на рівні понеділка, 6 липня. Проте в "Ашані" найдешевша пропозиція змінилася: замість хліба "Формула Смаку" (14,50 грн за 350 г) на сайті з’явився пшеничний хліб (половинка) за 21,30 грн.

  • "Сільпо" (Хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг) - 12,99 грн (без змін)
  • "Ашан" (Хліб пшеничний половинка) - 21,30 грн (попередня найдешевша позиція коштувала 14,50 грн)
  • АТБ (Хліб "Кристинопіль" тостовий п/ет, 300 г) - 23,90 грн (без змін)
  • Novus (Хліб Marka Promo "Український" половина нарізаний, 400 г) - 25,79 грн (без змін)

Нові цінники на продукти 7 липня: де олія та хліб різко змінили вартість

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця: ціни стабілізувалися після зниження

Після суттєвого зниження вартості десятка яєць на початку тижня (в АТБ та "Сільпо"), у вівторок, 7 липня, ринок зафіксувався. Усі великі мережі утримують цінники без змін. Абсолютне лідерство за найнижчою ціною зберігає "Ашан".

  • "Ашан" (Яйце куряче С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без змін)
  • АТБ (Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія фас, 10 шт.) - 43,90 грн (без змін)
  • "Сільпо" (Яйця курячі "Пашот" харчові столові С1, 10 шт.) - 44,40 грн (без змін)
  • Novus (Яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без змін)
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Крупа гречана: великий ціновий контраст

Розрив між вартістю гречки в різних супермаркетах залишається колосальним. У мережах АТБ, Novus та "Ашан" кілограм крупи стабільно коштує в межах 65-70 гривень. На цьому тлі суттєво вирізняється пропозиція від "Сільпо" - лише 15,69 грн за кілограм.

  • "Сільпо" (Крупа гречана Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (без змін)
  • АТБ (Крупа "Розумний вибір" гречана, 1 кг) - 65,90 грн (без змін)
  • Novus (Крупа гречана Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн (без змін)
  • "Ашан" (Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг) - 69,90 грн (без змін)

Важливо: акційна ціна в "Сільпо" діє виключно для користувачів мобільного додатка та програми лояльності "Власний Рахунок". Без бонусної картки вартість крупи буде значно вищою.

Молоко: стабільність малих паковань

Цінники на маленькі паковання молока (400-450 г) в АТБ та "Сільпо" залишилися незмінними. Акційна ціна є у Novus на велику літрову позицію. Водночас в "Ашані" замість молока "Лукавиця" (900 г за 39,40 грн) найбюджетнішим варіантом у вівторок стало молоко власної марки меншого об'єму.

  • АТБ (Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% п/ет, 450 г) - 20,30 грн (без змін)
  • "Сільпо" (Молоко пастеризоване "Повна Чаша" питне 2,6% п/е, 450 г) - 21,49 грн (без змін)
  • "Ашан" (Молоко Auchan 2,6%, 400 г) - 21,90 грн (нова бюджетна позиція в асортименті)
  • Novus (Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн (без змін)

Соняшникова олія: зниження ціни в "Сільпо" та здорожчання в Novus

У сегменті соняшникової олії (пляшки об'ємом 0,5 л) зафіксовано різноспрямовану динаміку. Мережа "Сільпо" знизила вартість своєї найдешевшої позиції на 3 гривні.

Натомість у Novus бюджетна салатна олія за 49,99 грн зникла з переліку найдешевших, а її місце посіла марка "Щедрий Дар" за значно вищою ціною. АТБ та "Ашан" тримають стабільні цінники.

  • "Ашан" (Олія соняшникова Auchan рафінована, 0,5 л) - 48,20 грн (без змін)
  • АТБ (Олія "Своя лінія" соняшникова рафінована, 0,5 л) - 49,40 грн (без змін)
  • "Сільпо" (Олія соняшникова "Премія" рафінована, 0,5 л) - 52,49 грн (вчора було 55,49 грн)
  • Novus (Олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована дезодорована, 500 мл) - 64,62 грн (попередня найдешевша позиція коштувала 49,99 грн)
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