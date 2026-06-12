Нові ціни у КПІ та Львівській політехніці: де буде дорожче навчатись у 2026-му

КПІ та Львівська політехніка оновили ціни на навчання для вступників у 2026-му році. Вартість на деякі спеціальності подорожчали на 28% та 50%, відповідно у згаданих вишах.
РБК-Україна із посиланням на сайти Львівської політехніки та КПІ розповідає, скільки коштуватиме навчання у цих закладах в 2026-му та де буде дорожче.
Головне:
Львівський виш встановив вищу "планку" для найдорожчих спеціальностей, де вартість навчання суттєво зросла порівняно з минулим роком.
У Київській політехніці цінова політика виглядає інакше: тут найвищу вартість навчання мають переважно гуманітарні та економічні спеціальності, тоді як технічні напрямки залишаються доступнішими.
Поріг входу для найдешевших спеціальностей в обох університетах майже однаковий і становить близько 50-52 тис. грн.
Навчання на програмах з штучного інтелекту у Львівській політехніці є відчутно дорожчим (до 100 тис. грн) за аналогічні IT-напрямки у КПІ (70 тис. грн).
А от економіка та гуманітарні науки навпаки дорожчі у КПІ (83,7 тис. грн), тоді як у Львівській політехніці такі спеціальності переважно коштують від 69,5 до 75 тис. грн.
Читайте також про те, що в Україні ціни на навчання на юриста дуже відрізняється, залежно від закладу та міста. Найдорожче ця спеціальність торік коштувала у Львові - майже 150 тисяч гривень на рік.
У Києві ціни коливаються у межах 65-110 тисяч гривень на рік. Найдешевше вивчитись на юриста у регіональних філіях вишів та коледжах - вартість там становить16-20 тисяч гривень за курс.