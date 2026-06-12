Новые цены в КПИ и Львовской политехнике: где будет дороже учиться в 2026-м

КПИ и Львовская политехника обновили цены на обучение для поступающих в 2026-м году. Стоимость на некоторые специальности подорожали на 28% и 50%, соответственно в упомянутых вузах.
РБК-Украина со ссылкой на сайты Львовской политехники и КПИ рассказывает, сколько обойдется обучение в этих заведениях в 2026-м и где будет дороже.
Главное:
Львовский вуз установил высшую "планку" для самых дорогих специальностей, где стоимость обучения существенно выросла по сравнению с прошлым годом.
В Киевской политехнике ценовая политика выглядит иначе: здесь самую высокую стоимость обучения имеют преимущественно гуманитарные и экономические специальности, тогда как технические направления остаются более доступными.
Порог входа для самых дешевых специальностей в обоих университетах почти одинаковый и составляет около 50-52 тыс. грн.
Обучение на программах по искусственному интеллекту во Львовской политехнике ощутимо дороже (до 100 тыс. грн) аналогичных IT-направлений в КПИ (70 тыс. грн).
А вот экономика и гуманитарные науки наоборот дороже в КПИ (83,7 тыс. грн), тогда как во Львовской политехнике такие специальности преимущественно стоят от 69,5 до 75 тыс. грн.
Читайте также о том, что в Украине цены на обучение на юриста очень отличается, в зависимости от заведения и города. Дороже всего эта специальность в прошлом году стоила во Львове - почти 150 тысяч гривен в год.
В Киеве цены колеблются в пределах 65-110 тысяч гривен в год. Дешевле всего выучиться на юриста в региональных филиалах вузов и колледжах - стоимость там составляет 16-20 тысяч гривен за курс.