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Новые цены в КПИ и Львовской политехнике: где будет дороже учиться в 2026-м

08:00 12.06.2026 Пт
3 мин
За какую специальность придется платить 100 за год?
aimg Василина Копытко
Сколько стоит техническое образование в Украине (коллаж РБК-Украина)

КПИ и Львовская политехника обновили цены на обучение для поступающих в 2026-м году. Стоимость на некоторые специальности подорожали на 28% и 50%, соответственно в упомянутых вузах.

РБК-Украина со ссылкой на сайты Львовской политехники и КПИ рассказывает, сколько обойдется обучение в этих заведениях в 2026-м и где будет дороже.

Главное:

  • Львовская политехника и КПИ утвердили стоимость обучения на 2026/2027 учебный год, при этом ценовая политика университетов существенно отличается в зависимости от специализации.
  • Львовская политехника установила высокий ценовой порог для IT-направлений: обучение на специальности "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" стоит 100 тыс. грн.
  • В КПИ самыми дорогими являются гуманитарные и экономические специальности, в частности "Право", "Журналистика" и "Маркетинг" - 83,7 тыс. грн в год.
  • Минимальная стоимость обучения на самых дешевых специальностях в обоих вузах почти одинаковая: 52 тыс. грн во Львовской политехнике и 50 тыс. грн в КПИ.

Львовская политехника: акцент на дорогие IT-программы

Львовский вуз установил высшую "планку" для самых дорогих специальностей, где стоимость обучения существенно выросла по сравнению с прошлым годом.

  • Лидеры по цене: Самой дорогой специальностью является "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" - 100 тыс. грн в год.
  • Другие топовые направления: "Инженерия программного обеспечения" стоит 90 тыс. грн, а ряд специальностей, связанных с компьютерными науками и системной инженерией, стоят 86,9 тыс. грн.
  • Самые дешевые программы: Обучение на специальностях "Гражданская безопасность", "История", "Социальная работа", "Издательство и полиграфия" и других стоит 52 тыс. грн.

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КПИ: дорогие гуманитарные и экономические направления

В Киевской политехнике ценовая политика выглядит иначе: здесь самую высокую стоимость обучения имеют преимущественно гуманитарные и экономические специальности, тогда как технические направления остаются более доступными.

  • Лидеры по цене: Самыми дорогими являются "Экономика", "Международные отношения", "Журналистика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" и "Публичное управление" - 83,7 тыс. грн в год.
  • Технический и IT-блок: Популярные специальности, такие как "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность", стоят 70 тыс. грн.
  • Самые дешевые программы: Стоимость обучения на специальностях "Математика", "Физика", "Экология", "Электрическая инженерия" и "Прикладная механика" составляет 50 тыс. грн.

Где дороже учиться

Порог входа для самых дешевых специальностей в обоих университетах почти одинаковый и составляет около 50-52 тыс. грн.

Обучение на программах по искусственному интеллекту во Львовской политехнике ощутимо дороже (до 100 тыс. грн) аналогичных IT-направлений в КПИ (70 тыс. грн).

А вот экономика и гуманитарные науки наоборот дороже в КПИ (83,7 тыс. грн), тогда как во Львовской политехнике такие специальности преимущественно стоят от 69,5 до 75 тыс. грн.

Читайте также о том, что в Украине цены на обучение на юриста очень отличается, в зависимости от заведения и города. Дороже всего эта специальность в прошлом году стоила во Львове - почти 150 тысяч гривен в год.

В Киеве цены колеблются в пределах 65-110 тысяч гривен в год. Дешевле всего выучиться на юриста в региональных филиалах вузов и колледжах - стоимость там составляет 16-20 тысяч гривен за курс.

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