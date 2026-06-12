Новые цены в КПИ и Львовской политехнике: где будет дороже учиться в 2026-м

Главное: Львовская политехника и КПИ утвердили стоимость обучения на 2026/2027 учебный год, при этом ценовая политика университетов существенно отличается в зависимости от специализации.

в зависимости от специализации. Львовская политехника установила высокий ценовой порог для IT-направлений: обучение на специальности "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" стоит 100 тыс. грн.

обучение на специальности "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" стоит 100 тыс. грн. В КПИ самыми дорогими являются гуманитарные и экономические специальности , в частности "Право", "Журналистика" и "Маркетинг" - 83,7 тыс. грн в год.

, в частности "Право", "Журналистика" и "Маркетинг" - 83,7 тыс. грн в год. Минимальная стоимость обучения на самых дешевых специальностях в обоих вузах почти одинаковая: 52 тыс. грн во Львовской политехнике и 50 тыс. грн в КПИ.

Львовская политехника: акцент на дорогие IT-программы

Львовский вуз установил высшую "планку" для самых дорогих специальностей, где стоимость обучения существенно выросла по сравнению с прошлым годом.

Лидеры по цене : Самой дорогой специальностью является "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" - 100 тыс. грн в год.

: Самой дорогой специальностью является "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)" - 100 тыс. грн в год. Другие топовые направления : "Инженерия программного обеспечения" стоит 90 тыс. грн, а ряд специальностей, связанных с компьютерными науками и системной инженерией, стоят 86,9 тыс. грн.

: "Инженерия программного обеспечения" стоит 90 тыс. грн, а ряд специальностей, связанных с компьютерными науками и системной инженерией, стоят 86,9 тыс. грн. Самые дешевые программы: Обучение на специальностях "Гражданская безопасность", "История", "Социальная работа", "Издательство и полиграфия" и других стоит 52 тыс. грн.

КПИ: дорогие гуманитарные и экономические направления

В Киевской политехнике ценовая политика выглядит иначе: здесь самую высокую стоимость обучения имеют преимущественно гуманитарные и экономические специальности, тогда как технические направления остаются более доступными.

Лидеры по цене : Самыми дорогими являются "Экономика", "Международные отношения", "Журналистика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" и "Публичное управление" - 83,7 тыс. грн в год.

: Самыми дорогими являются "Экономика", "Международные отношения", "Журналистика", "Менеджмент", "Маркетинг", "Право" и "Публичное управление" - 83,7 тыс. грн в год. Технический и IT-блок : Популярные специальности, такие как "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность", стоят 70 тыс. грн.

: Популярные специальности, такие как "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность", стоят 70 тыс. грн. Самые дешевые программы: Стоимость обучения на специальностях "Математика", "Физика", "Экология", "Электрическая инженерия" и "Прикладная механика" составляет 50 тыс. грн.

Где дороже учиться

Порог входа для самых дешевых специальностей в обоих университетах почти одинаковый и составляет около 50-52 тыс. грн.

Обучение на программах по искусственному интеллекту во Львовской политехнике ощутимо дороже (до 100 тыс. грн) аналогичных IT-направлений в КПИ (70 тыс. грн).

А вот экономика и гуманитарные науки наоборот дороже в КПИ (83,7 тыс. грн), тогда как во Львовской политехнике такие специальности преимущественно стоят от 69,5 до 75 тыс. грн.