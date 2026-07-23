Нові ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 23 липня

Станом на ранок 23 липня на українських заправках зафіксовано нові ціни на пальне. Паливний ринок демонструє локальні зміни.
Скільки сьогодні коштує бензин, дизель та газ на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 23 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
ОККО: Підняла ціни на обидва види дизельного палива - ДП Pulls та ДП Євро подорожчали на 1 грн/л (тепер коштують 87,90 грн/л та 84,90 грн/л відповідно). Ціни на бензин і газ залишилися на колишньому рівні.
WOG, SOCAR та "Укрнафта": Зафіксували стабільність у своїх мережах, залишивши поточні цінники на бензин, дизель та автогаз без нових коригувань.
Найдешевший бензин (А-95): 77,90 грн/л (у мережі "Укрнафта"). В інших мережах вартість стандартного та преміального бензину коливається від 81,90 грн/л (ОККО) до 93,90 грн/л (SOCAR).
Найдешевший дизель (ДП): 80,40 грн/л (у мережі "Укрнафта"). У решті великих мереж (ОККО, WOG, SOCAR) дизельне паливо стартує від 84,90 грн/л.