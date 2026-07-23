Нові ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 23 липня

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Оновлення цін на АЗС: Мережа ОККО переписала цінники на дизельне паливо, підвищивши його вартість на 1 гривню за літр.

Мережа ОККО переписала цінники на дизельне паливо, підвищивши його вартість на 1 гривню за літр. Де найдешевше: Найнижчі ціни традиційно утримує "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л.

Найнижчі ціни традиційно утримує "Укрнафта", де звичайний бензин А-95 коштує 77,90 грн/л, а базовий дизель - 80,40 грн/л. Поточна ситуація: Водночас мережі WOG та SOCAR залишили свої попередні цінники без змін під час цього оновлення.

Фото: ціни на АЗС 23 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн

Бензин Pulls 95: 84,90 грн

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн

ДП Pulls: 87,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 84,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 88,90 грн

ДП Євро-5: 85,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДП NANO Extro: 87,90 грн

ДП NANO: 84,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 84,90 грн

Бензин 95 (Energy): 80,90 грн

Бензин А-95: 77,90 грн

Бензин А-92: 75,90 грн

ДП (Energy): 82,40 грн

ДП: 80,40 грн

Газ: 38,40 грн

Що змінилося:

ОККО: Підняла ціни на обидва види дизельного палива - ДП Pulls та ДП Євро подорожчали на 1 грн/л (тепер коштують 87,90 грн/л та 84,90 грн/л відповідно). Ціни на бензин і газ залишилися на колишньому рівні.

WOG, SOCAR та "Укрнафта": Зафіксували стабільність у своїх мережах, залишивши поточні цінники на бензин, дизель та автогаз без нових коригувань.

Найдешевше пальне на АЗС:

Найдешевший бензин (А-95): 77,90 грн/л (у мережі "Укрнафта"). В інших мережах вартість стандартного та преміального бензину коливається від 81,90 грн/л (ОККО) до 93,90 грн/л (SOCAR).

Найдешевший дизель (ДП): 80,40 грн/л (у мережі "Укрнафта"). У решті великих мереж (ОККО, WOG, SOCAR) дизельне паливо стартує від 84,90 грн/л.