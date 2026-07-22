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Долар та євро знову змінили позиції: актуальний курс валют в Україні на 22 липня

09:57 22.07.2026 Ср
3 хв
Де сьогодні найдешевше купити 100 доларів
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро знову змінили позиції: актуальний курс валют в Україні на 22 липня Фото: скільки коштують долар та євро 22 липня (колаж РБК-Україна)
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В Україні станом на ранок 22 липня дещо змінилися середні курси іноземної валюти. Долар в обмінниках та банках переважно демонструє невелике зростання, тоді як євро коливається різноспрямовано.

Про актуальні дані про курс валют в обмінниках і провідних банках країни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Ситуація на ринку: Станом на 22 липня середній курс валют демонструє незначні коливання. Долар в обмінниках і банках переважно додав по кілька копійок, тоді як євро коливається різноспрямовано.
  • Де вигідніше купувати: Найнижчу ціну на долар тримають обмінники - в середньому 44,75 грн (100 доларів обійдуться у 4 475 грн).
  • Курс у банках: Серед популярних банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank) купити долар у касах чи застосунках можна за 44,90 грн (4 490 грн за сотню). Найдорожче серед перелічених банків готівковий долар обходиться в ПУМБ - 45,10 грн (4 510 грн за 100 доларів).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 22 липня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,75 (+1 коп) гривень для покупки та 44,65 (+2 коп) гривень - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,35 (-3 коп) гривень, а здати - по 51,15 (-5 коп) гривні.

Долар та євро знову змінили позиції: актуальний курс валют в Україні на 22 липня

Фото: курс валют в обмінниках 22 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,96 (+5 коп) гривні для покупки та 44,49 (+6 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в банках можна купити по 51,42 (+6 коп) гривні, а здати - по 50,78 (-5 коп) гривень.

Долар та євро знову змінили позиції: актуальний курс валют в Україні на 22 липня

Фото: курс валют в банках 22 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,90 (без змін) гривні, а карткою - 45,04 (+4 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (без змін) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари в мобільному застосунку по 44,90 (без змін) гривні, а карткою - 45 (без змін) гривень. Євро в мобільному "Ощаді" обійдеться у 51,45 (-5 коп) гривню, а карткою - 51,65 (без змін) гривень.

ПУМБ в касах продає долари по 45,10 (+10 коп) гривень, а карткою - 44,90 (+10 коп) гривні. Євро у касах банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 44,90 (+10 коп) гривні, а євро - по 51,50 (+3 коп) гривні.

Скільки коштують 100 доларів сьогодні?

Для того щоб купити 100 доларів станом на 22 липня, доведеться витратити від 4 475 до 4 510 гривень, залежно від того, де саме здійснювати обмін.

Найвигідніше (обмінники):

В обмінниках середня ціна покупки становить 44,75 грн за долар, а 100 доларів - 4 475 гривень.

Банки:

Більшість великих банків тримають курс продажу готівки чи в застосунках на рівні 44,90 грн.

100 доларів - 4 490 гривень. (В Ощадбанку за картковим курсом - рівно 4 500 грн).

Найдорожче (ПУМБ):

У касах ПУМБу курс дещо вищий і становить 45,10 грн за долар, а 100 доларів відповідно - 4 510 гривень.

Тож, найменше коштів сьогодні піде на покупку в обмінниках (4 475 грн за сотню), а серед банків найдешевше обійдеться варіант у ПриватБанку, Ощадбанку (у застосунку) чи Monobank - там 100 доларів коштуватимуть 4 490 гривень.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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