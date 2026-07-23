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Новые цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 23 июля

08:55 23.07.2026 Чт
2 мин
Цена на дизель снова растет
aimg Ирина Гамерская
Фото: сколько стоит топливо на АЗС 23 июля (коллаж РБК-Украина)

На утро 23 июля на украинских заправках зафиксированы новые цены на топливо. Топливный рынок показывает локальные изменения.

Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обновление цен на АЗС: Сеть ОККО переписала ценники на дизельное топливо, повысив его стоимость на 1 гривну за литр.
  • Где дешевле: Самые низкие цены традиционно удерживает "Укрнафта", где обычный бензин А-95 стоит 77,90 грн/л, а базовый дизель - 80,40 грн/л.
  • Текущая ситуация: В то же время сети WOG и SOCAR оставили свои предыдущие ценники без изменений во время этого обновления.

Фото: цены на АЗС 23 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 91,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 84,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 81,90 грн
  • ДТ Pulls: 87,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 84,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 88,90 грн
  • ДТ Евро-5: 85,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 87,90 грн
  • ДТ NANO: 84,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 84,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин А-95: 77,90 грн
  • Бензин А-92: 75,90 грн
  • ДТ (Energy): 82,40 грн
  • ДТ: 80,40 грн
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось:

ОККО: Подняла цены на оба вида дизельного топлива - ДТ Pulls и ДТ Евро подорожали на 1 грн/л (в настоящее время стоят 87,90 грн/л и 84,90 грн/л соответственно). Цены на бензин и газ остались на прежнем уровне.

WOG, SOCAR и "Укрнафта": Зафиксировали стабильность в своих сетях, оставив текущие ценники на бензин, дизель и автогаз без новых корректировок.

Самое дешевое топливо на АЗС:

Самый дешевый бензин (А-95): 77,90 грн/л (в сети "Укрнафта"). В других сетях стоимость стандартного и премиального бензина составляет от 81,90 грн/л (ОККО) до 93,90 грн/л (SOCAR).

Самый дешевый дизель (ДТ): 80,40 грн/л (в сети "Укрнафта"). В остальных крупных сетях (ОККО, WOG, SOCAR) дизельное топливо стартует от 84,90 грн/л.

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