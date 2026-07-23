Новые цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 23 июля

На утро 23 июля на украинских заправках зафиксированы новые цены на топливо. Топливный рынок показывает локальные изменения.
Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Фото: цены на АЗС 23 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
ОККО: Подняла цены на оба вида дизельного топлива - ДТ Pulls и ДТ Евро подорожали на 1 грн/л (в настоящее время стоят 87,90 грн/л и 84,90 грн/л соответственно). Цены на бензин и газ остались на прежнем уровне.
WOG, SOCAR и "Укрнафта": Зафиксировали стабильность в своих сетях, оставив текущие ценники на бензин, дизель и автогаз без новых корректировок.
Самый дешевый бензин (А-95): 77,90 грн/л (в сети "Укрнафта"). В других сетях стоимость стандартного и премиального бензина составляет от 81,90 грн/л (ОККО) до 93,90 грн/л (SOCAR).
Самый дешевый дизель (ДТ): 80,40 грн/л (в сети "Укрнафта"). В остальных крупных сетях (ОККО, WOG, SOCAR) дизельное топливо стартует от 84,90 грн/л.