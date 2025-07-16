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Нові тренди на ринку праці: які професії стали актуальними у 2025

Україна, Середа 16 липня 2025 08:51
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Нові тренди на ринку праці: які професії стали актуальними у 2025 Фото: які професії зараз на піку популярності (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Анна Березіна

Вакансії, яких ще три роки тому не існувало, сьогодні активно з’являються на сайтах пошуку роботи. Що ж змінило ринок праці, хто зараз у попиті та чому конкуренція за "віддаленку" досягає рекордів?

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв’ю з Work.ua.

Останні роки змінили не лише умови праці, а й самі професії. Нині поряд із традиційними вакансіями з’являються ті, які ще донедавна здавались нестандартними.

Останнім часом роботодавці все активніше розміщують подібні пропозиції

Як виявилось, найпомітніша зміна за останні три роки - це військовий рекрутинг. Повідомляється, що майже 10 000 вакансій пов'язані з Силами оборони.

"Як наслідок - вакансії, що повʼязані з ветеранською політикою чи роботою з ветеранами як цільовою аудиторією", - додають в Work.ua.

Ще один блок відносно нових професій - ті, що повʼязані з розвитком штучного інтелекту.

Що відбувається з ІТ-сферою

Як виявилось, у цій сфері вакансій усе ще значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

Однак, це не лише українська історія. Співрозмовник РБК-Україна зауважив, що у всьому світі 2022-2024 роки були періодом скорочень у техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.

Попит на віддалену роботу

Зазначається також, що суттєво зріс попит на гнучкий графік та віддалену роботу.

"Майже 18% людей, що мають резюме на Work.ua, шукають віддалену роботу. Конкуренція за дистанційні вакансії в 5-6 разів вища за середню", - пояснили в Work.ua.

Дізнатись детальніше про головні тенденції, зарплати й нові тренди на ринку праці, можна у повному бліц-інтерв’ю Work.ua для РБК-Україна.

Зауважимо, що вчора ми опублікували рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні.

Варто також додати, що, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

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