Нові тренди на ринку праці: які професії стали актуальними у 2025
Вакансії, яких ще три роки тому не існувало, сьогодні активно з’являються на сайтах пошуку роботи. Що ж змінило ринок праці, хто зараз у попиті та чому конкуренція за "віддаленку" досягає рекордів?
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв’ю з Work.ua.
Останні роки змінили не лише умови праці, а й самі професії. Нині поряд із традиційними вакансіями з’являються ті, які ще донедавна здавались нестандартними.
Останнім часом роботодавці все активніше розміщують подібні пропозиції
Як виявилось, найпомітніша зміна за останні три роки - це військовий рекрутинг. Повідомляється, що майже 10 000 вакансій пов'язані з Силами оборони.
"Як наслідок - вакансії, що повʼязані з ветеранською політикою чи роботою з ветеранами як цільовою аудиторією", - додають в Work.ua.
Ще один блок відносно нових професій - ті, що повʼязані з розвитком штучного інтелекту.
Що відбувається з ІТ-сферою
Як виявилось, у цій сфері вакансій усе ще значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
Однак, це не лише українська історія. Співрозмовник РБК-Україна зауважив, що у всьому світі 2022-2024 роки були періодом скорочень у техгігантах, як-от Meta, Microsoft, Amazon. Тож конкуренція зросла не лише на українському, а й на глобальному ринках.
Попит на віддалену роботу
Зазначається також, що суттєво зріс попит на гнучкий графік та віддалену роботу.
"Майже 18% людей, що мають резюме на Work.ua, шукають віддалену роботу. Конкуренція за дистанційні вакансії в 5-6 разів вища за середню", - пояснили в Work.ua.
Дізнатись детальніше про головні тенденції, зарплати й нові тренди на ринку праці, можна у повному бліц-інтерв’ю Work.ua для РБК-Україна.
Зауважимо, що вчора ми опублікували рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні.
Варто також додати, що, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.
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