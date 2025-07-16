Новые тренды на рынке труда: какие профессии стали актуальными в 2025 году

Вакансии, которых еще три года назад не существовало, сегодня активно появляются на сайтах поиска работы. Что же изменило рынок труда, кто сейчас в спросе и почему конкуренция за "удаленку" достигает рекордов?

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью с Work.ua.

Последние годы изменили не только условия труда, но и сами профессии. Сейчас наряду с традиционными вакансиями появляются те, которые еще недавно казались нестандартными.

В последнее время работодатели все активнее размещают подобные предложения

Как оказалось, самое заметное изменение за последние три года - это военный рекрутинг. Сообщается, что почти 10 000 вакансий связаны с Силами обороны.

"Как следствие - вакансии, связанные с ветеранской политикой или работой с ветеранами как целевой аудиторией", - добавляют в Work.ua.

Еще один блок относительно новых профессий - те, что связаны с развитием искусственного интеллекта.

Что происходит с ІТ-сферой

Как оказалось, в этой сфере вакансий все еще значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения.

Однако, это не только украинская история. Собеседник РБК-Украина отметил, что во всем мире 2022-2024 годы были периодом сокращений в техгигантах, например Meta, Microsoft, Amazon. Поэтому конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.

Спрос на удаленную работу

Также отмечается, что существенно вырос спрос на гибкий график и удаленную работу.

"Почти 18% людей, имеющих резюме на Work.ua, ищут удаленную работу. Конкуренция за дистанционные вакансии в 5-6 раз выше средней", - пояснили в Work.ua.