ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новые тренды на рынке труда: какие профессии стали актуальными в 2025 году

Украина, Среда 16 июля 2025 08:51
UA EN RU
Новые тренды на рынке труда: какие профессии стали актуальными в 2025 году Фото: какие профессии сейчас на пике популярности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вакансии, которых еще три года назад не существовало, сегодня активно появляются на сайтах поиска работы. Что же изменило рынок труда, кто сейчас в спросе и почему конкуренция за "удаленку" достигает рекордов?

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на блиц-интервью с Work.ua.

Последние годы изменили не только условия труда, но и сами профессии. Сейчас наряду с традиционными вакансиями появляются те, которые еще недавно казались нестандартными.

В последнее время работодатели все активнее размещают подобные предложения

Как оказалось, самое заметное изменение за последние три года - это военный рекрутинг. Сообщается, что почти 10 000 вакансий связаны с Силами обороны.

"Как следствие - вакансии, связанные с ветеранской политикой или работой с ветеранами как целевой аудиторией", - добавляют в Work.ua.

Еще один блок относительно новых профессий - те, что связаны с развитием искусственного интеллекта.

Что происходит с ІТ-сферой

Как оказалось, в этой сфере вакансий все еще значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения.

Однако, это не только украинская история. Собеседник РБК-Украина отметил, что во всем мире 2022-2024 годы были периодом сокращений в техгигантах, например Meta, Microsoft, Amazon. Поэтому конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.

Спрос на удаленную работу

Также отмечается, что существенно вырос спрос на гибкий график и удаленную работу.

"Почти 18% людей, имеющих резюме на Work.ua, ищут удаленную работу. Конкуренция за дистанционные вакансии в 5-6 раз выше средней", - пояснили в Work.ua.

Узнать подробнее о главных тенденциях, зарплатах и новых трендах на рынке труда, можно в полном блиц-интервью Work.ua для РБК-Украина.

Заметим, что вчера мы опубликовали рейтинг самых востребованных профессий в Украине.

Стоит также добавить, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине Работа в Киеве
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия