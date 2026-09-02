Нові тарифи "Укрзалізниці" та ризики обстрілів: як логістика змінює роботу забудовників

Логістичний фактор став одним із ключових драйверів зростання цін на первинному ринку житла. Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30% разом із загрозою ударів по складських приміщеннях змушують девелоперів переглядати ланцюги постачання та відмовлятися від накопичення запасів на майданчиках.

Як транспортні витрати впливають на підсумкову вартість житла, – у статті РБК-Україна " Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени ".

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Здорожчання перевезень : з 1 серпня 2026 року "Укрзалізниця" підвищила вантажні тарифи на 30%.

: з 1 серпня 2026 року "Укрзалізниця" підвищила вантажні тарифи на 30%. Альтернативна логістика : через атаки РФ на залізничну інфраструктуру утворився ситуативний дефіцит сировини, що змусило виробників шукати дорожчі шляхи доставки.

: через атаки РФ на залізничну інфраструктуру утворився ситуативний дефіцит сировини, що змусило виробників шукати дорожчі шляхи доставки. Відмова від складів : забудовники уникають накопичення великих партій матеріалів на майданчиках через ризик обстрілів, закуповуючи продукцію частинами з фіксацією ціни.

: забудовники уникають накопичення великих партій матеріалів на майданчиках через ризик обстрілів, закуповуючи продукцію частинами з фіксацією ціни. Покриття попиту: вітчизняні заводи на 100% забезпечують потреби будівельного сектору, а реальний дефіцит можливий лише із початком масштабної відбудови.

"Залізничний" фактор

Уперше за чотири роки "Укрзалізниця" переглянула тарифи на вантажні перевезення і з 1 серпня 2026 року підвищила їхню вартість на 30%. Це рішення безпосередньо збільшує витрати на доставку кожної тонни сировини до заводів та будмайданчиків.

До того ж, як пояснили РБК-Україна ПБГ "Ковальська", часті ворожі атаки на залізничну інфраструктуру у квітні–червні спричинили уповільнення руху вагонів і ситуативний дефіцит щебню та цементу.

Через це компанія змушена шукати альтернативні й дорожчі маршрути доставки, що лише збільшує підсумкову вартість матеріалів.

Відмова від складів

Останнім часом під прицілом ворога перебуває і складська нерухомість. Тому забудовники не можуть ризикувати і накопичувати великі склади із запасами матеріалів на самих будівельних майданчиках.

Як зазначає комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова у коментарі РБК-Україна, компанія наперед формує потребу в основних матеріалах та закуповує окремі позиції, фіксуючи ціну, аби уникнути накопичення великих партій матеріалів в одному місці.

Це підтверджують і в девелоперській компанії "Креатор Буд", де також вказують, що закупівля будівельних матеріалів здійснюється завчасно, що дає змогу частково зафіксувати поточну вартість і знизити ризики різких коливань собівартості.

Потужності виробників

Попри логістичні складнощі, українські заводи здатні покривати поточний стриманий попит забудовників.

Як наголошує президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, українські підприємства закривають поточні потреби девелоперів на 100%.

Проте, зауважує Салій, наразі завантаженість за продажами становить лише 42-48%, тому виробники хочуть більшого попиту на внутрішньому ринку.

Що стосується дефіциту будматеріалів, то, за його словами, він можливий лише тоді, якщо почнеться відбудова і відбудеться одномоментний вихід багатьох споживачів. Наразі ж в Україні вистачає щебеню, піску, бетону, газоблоків, плитки та цегли.