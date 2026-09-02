ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Новые тарифы "Укрзализныци" и риски обстрелов: как логистика меняет работу застройщиков

18:36 02.09.2026 Ср
3 мин
Привычные маршруты больше не работают. Как девелоперы спасают стройплощадки от простоя
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Новые тарифы "Укрзализныци" и риски обстрелов: как логистика меняет работу застройщиков Фото: "Укрзализныця" пересмотрела тарифы на грузовые перевозки и повысила их стоимость на 30% (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Логистический фактор стал одним из ключевых драйверов роста цен на первичном рынке жилья. Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30% вместе с угрозой ударов по складским помещениям заставляют девелоперов пересматривать цепи поставок и отказываться от накопления запасов на площадках.

Как транспортные расходы влияют на итоговую стоимость жилья, – в статье РБК-Украина "Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью".

Главное:

  • Удорожание перевозок: с 1 августа 2026 года "Укрзализныця" повысила грузовые тарифы на 30%.
  • Альтернативная логистика: из-за атак РФ на железнодорожную инфраструктуру образовался ситуативный дефицит сырья, что заставило производителей искать более дорогие пути доставки.
  • Отказ от складов: застройщики избегают накопления крупных партий материалов на площадках из-за риска обстрелов, закупая продукцию частями с фиксацией цены.
  • Покрытие спроса: отечественные заводы на 100% обеспечивают потребности строительного сектора, а реальный дефицит возможен только с началом масштабного восстановления.

"Железнодорожный" фактор

Впервые за четыре года "Укрзализныця" пересмотрела тарифы на грузовые перевозки и с 1 августа 2026 повысила их стоимость на 30%. Это решение напрямую увеличивает расходы на доставку каждой тонны сырья к заводам и стройплощадкам.

К тому же, как пояснили РБК-Украина ПБГ "Ковальская", частые вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру в апреле-июне повлекли замедление движения вагонов и ситуативный дефицит щебня и цемента.

Поэтому компания вынуждена искать альтернативные и более дорогие маршруты доставки, что лишь увеличивает итоговую стоимость материалов.

Отказ от складов

В последнее время под прицелом неприятеля находится и складская недвижимость. Поэтому застройщики не могут рисковать и накапливать большие склады с запасами материалов на строительных площадках.

Как отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, компания заранее формирует потребность в основных материалах и закупает отдельные позиции, фиксируя цену, чтобы избежать накопления крупных партий материалов в одном месте.

Это подтверждают и в девелоперской компании "Креатор Строй", где также указывают, что закупка строительных материалов осуществляется раньше времени, что позволяет частично зафиксировать текущую стоимость и снизить риски резких колебаний себестоимости.

Мощности производителей

Несмотря на логистические сложности, украинские заводы способны покрывать сдержанный спрос застройщиков.

Как отмечает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий , украинские предприятия закрывают текущие потребности девелоперов на 100%.

Однако, отмечает Салий, сейчас загруженность по продажам составляет лишь 42-48%, поэтому производители хотят большего спроса на внутреннем рынке.

Что касается дефицита стройматериалов, то, по его словам, он возможен только тогда, когда начнется восстановление и произойдет сиюминутный выход многих потребителей. Пока же в Украине хватает щебня, песка, бетона, газоблоков, плитки и кирпича.

Читайте также: Обстрелы портов бьют по "Укрзализныце": экспорт руды может упасть на 40%
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Жилье Война в Украине
Новости
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью