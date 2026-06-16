Нові тарифи на проїзд у Києві: на якому етапі рішення і що буде з пільгами

Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві зараз проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще нема.
Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.
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Раніше, з 18 травня по 1 червня 2026 року, на офіційному порталі Києва відбулися електронні консультації з громадськістю, у яких взяли участь 1377 користувачів. Поки триває опрацювання отриманих пропозицій.
Після завершення всіх регуляторних та погоджувальних процедур проєкт розпорядження буде подано на підпис Київському міському голові.
У проекті підвищення цін вказано, що одноразова поїздка коштуватиме 30 гривень. Це за умови, що поточний проєкт ухвалять без змін. Попередньо КМДА анонсували нові тарифи із 15 липня.
Влада столиці пояснює необхідність перегляду тарифів кількома критичними факторами:
У КМДА наголошують, що нові тарифи будуть "наближеними до економічно обґрунтованого рівня", але все одно нижчими за повний розрахунковий рівень, аби зберегти доступність перевезень для киян.
Не дивлячись на майбутні зміни, право на безоплатний та пільговий проїзд для визначених категорій громадян зберігається. Компенсації за ці категорії, як і раніше, здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Також у Департаменті нагадали, що за безквитковий проїзд (включно з відсутністю реєстрації квитка) передбачено штраф, який становить двадцятикратний розмір вартості проїзду. При ухвалені поточного проєкту розмір штрафу становитиме 600 грн.
Список пільговиків:
Киян обурили плани щодо підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті столиці. Вони створили петицію проти зростання цін і менш ніж за добу вона зібрала понад 6 тисяч підписів. Київрада розглянула звернення, однак його не підтримала.
Також ми писали про те, що здорожчання комунального транспорту Києва напряму не вплине на тарифи у приватних маршрутках, а також міжміських напрямках. Втім, КОВА планує перевірити перевізників міжміського сполучення, які ще раніше підняли ціни на понад 50%.