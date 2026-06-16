Новые тарифы на проезд в Киеве: на каком этапе находится решение и что будет с льготами

Проект распоряжения об установлении новых тарифов на проезд в Киеве сейчас проходит необходимые этапы согласования. Пока окончательного решения нет.
Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.
Главное:
Ранее, с 18 мая по 1 июня 2026 года, на официальном портале Киева прошли электронные консультации с общественностью, в которых приняли участие 1377 пользователей. Пока продолжается обработка полученных предложений.
После завершения всех регуляторных и согласовательных процедур проект распоряжения будет представлен на подпись мэру Киева.
В проекте повышения цен указано, что одноразовая поездка будет стоить 30 гривен. Это при условии, что текущий проект примут без изменений. Предварительно КГГА анонсировала новые тарифы с 15 июля.
Власти столицы объясняют необходимость пересмотра тарифов несколькими критическими факторами:
В КГГА отмечают, что новые тарифы будут "приближенными к экономически обоснованному уровню", но все равно ниже полного расчетного уровня, чтобы сохранить доступность перевозок для киевлян.
Несмотря на предстоящие изменения, право на бесплатный и льготный проезд для определенных категорий граждан сохраняется. Компенсации для этих категорий, как и раньше, будут осуществляться за счет средств бюджета города Киева.
Также в Департаменте напомнили, что за безбилетный проезд (включая отсутствие регистрации билета) предусмотрен штраф, который составляет двадцатикратный размер стоимости проезда. При принятии текущего проекта размер штрафа составит 600 грн.
Список льготников:
Киевлян возмутили планы по повышению тарифов на проезд в муниципальном транспорте столицы. Они создали петицию против роста цен, и менее чем за сутки она собрала более 6 тысяч подписей. Киевсовет рассмотрел обращение, однако его не поддержал.
Также мы писали о том, что подорожание коммунального транспорта Киева напрямую не повлияет на тарифы в частных маршрутках, а также на междугородних направлениях. Впрочем, КОВА планирует проверить перевозчиков междугородного сообщения, которые еще раньше подняли цены более чем на 50%.