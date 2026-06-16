Новые тарифы на проезд в Киеве: на каком этапе находится решение и что будет с льготами

Главное: Тарифы: КГГА готовит повышение стоимости разовой поездки до 30 гривен, решение пока не принято.

КГГА готовит повышение стоимости разовой поездки до 30 гривен, решение пока не принято. Процедура: Сейчас идет обработка результатов общественных консультаций и регуляторные согласования.

Сейчас идет обработка результатов общественных консультаций и регуляторные согласования. Причины: Власти объясняют необходимость подорожания ростом цен на энергоносители, топливо и необходимостью ремонта инфраструктуры.

Власти объясняют необходимость подорожания ростом цен на энергоносители, топливо и необходимостью ремонта инфраструктуры. Льготы: Система социальных льгот сохраняется полностью; компенсации будут выплачиваться из городского бюджета.

Система социальных льгот сохраняется полностью; компенсации будут выплачиваться из городского бюджета. Штрафы: В случае принятия тарифа в 30 грн, штраф за безбилетный проезд вырастет до 600 гривен.

Что известно о повышении тарифов на проезд

Ранее, с 18 мая по 1 июня 2026 года, на официальном портале Киева прошли электронные консультации с общественностью, в которых приняли участие 1377 пользователей. Пока продолжается обработка полученных предложений.

После завершения всех регуляторных и согласовательных процедур проект распоряжения будет представлен на подпись мэру Киева.

В проекте повышения цен указано, что одноразовая поездка будет стоить 30 гривен. Это при условии, что текущий проект примут без изменений. Предварительно КГГА анонсировала новые тарифы с 15 июля.

Почему тарифы хотят изменить

Власти столицы объясняют необходимость пересмотра тарифов несколькими критическими факторами:

длительный период неизменности нынешних цен;

существенный рост стоимости энергоносителей, топлива и затрат на оплату труда;

сокращение пассажиропотока из-за последствий пандемии и военного положения;

необходимость финансирования ремонта подвижного состава и инфраструктуры (путей, контактных сетей).

В КГГА отмечают, что новые тарифы будут "приближенными к экономически обоснованному уровню", но все равно ниже полного расчетного уровня, чтобы сохранить доступность перевозок для киевлян.

Льготы остаются

Несмотря на предстоящие изменения, право на бесплатный и льготный проезд для определенных категорий граждан сохраняется. Компенсации для этих категорий, как и раньше, будут осуществляться за счет средств бюджета города Киева.

Также в Департаменте напомнили, что за безбилетный проезд (включая отсутствие регистрации билета) предусмотрен штраф, который составляет двадцатикратный размер стоимости проезда. При принятии текущего проекта размер штрафа составит 600 грн.

Кто имеет право на льготы

Список льготников: