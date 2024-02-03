Нові системи ППО та атака РФ по інфраструктурі в Кіровоградській області: новини за 2 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури Кіровоградській області

Сили оборони півдня повідомили, що дрони ворога поцілили в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині.

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, через атаку на об'єкті спалахнула пожежа, її вже локалізували.

Гуменюк про атаку "Шахедів": критична інфраструктура залишається пріоритетом для РФ

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники не припиняють енергетичного терору України, об'єкти критичної інфраструктури залишаються пріоритетом для ворога.

"Нічна атака знову була в тих традиціях, які ворог закладає нам за своєю схемою. Робота протиповітряної оборони була дуже потужною і довгою. Це виснаження наших систем. Майже шість годин маневрували безпілотники. Характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтові території свої далекобійні баражуючі снаряди", - розповіла Гуменюк.

Російські дрони вночі атакували дві підстанції "Укренерго"

Під час чергового обстрілу російських дронів-камікадзе по Україні в ніч на 2 лютого, були цілеспрямовано атаковані відразу дві підстанції "Укренерго". Внаслідок атаки на одній з них було пошкоджено обладнання.

Чи завжди вмикають повітряну тривогу при зльоті МіГ-31К і чому: відповідь Ігната

Речник Повітряних сил наголосив, що МіГ-31К залишаються небезпекою для українців, тому у більшості випадків при їх зльоті вмикають повітряну тривогу.

"Коли є інформація точна, що МіГ робить переліт десь там на дальніх підступах, то зрозуміло, що тривога не буде оголошуватися. Але у будь-якому разі, коли МіГ у небі - це є небезпека", - сказав Юрій Ігнат.

У Держдепі США відреагували на заяви Путіна про "демілітаризовану зону" в Україні

"Мені важко зрозуміти, як буде створено демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз знаходяться в Україні", - сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

Він наголосив, що Путін не змінив своїх цілей щодо України, а якщо "РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська".

Гуменюк розповіла, скільки військових РФ зараз перебувають на лівому березі Дніпра

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській та Запорізькій областях наразі перебуває понад 70 тисяч російських військових.

За її словами, вороже угруповання, що намагається відкинути Сили оборони з лівого берега, тому постійно змінюється у кількісному та якісному складі.

Україна та Канада вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки

Про це заявила глава МЗС Канади Мелоні Жолі на брифінгу з Дмитром Кулебою.

"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму", - зазначила вона.

Канада та Україна започаткували коаліцію з повернення українських дітей

Голова МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україна та Канада започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава обговорюватиме це питання з іншими країнами для об'єднання й сприянню їх повернення.

Німецький телеканал зняв репортаж у Маріуполі. МЗС вимагає пояснень

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро, зняв репортаж у Маріуполі. Він розповідав про життя в окупованому місті, спотворивши картину.

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що візит Кьорпера до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства, а від ZDF вимагають пояснень.

Росіяни завдали авіаудару по центру Херсона

Унаслідок авіаудару пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки в центрі міста.

Зазначається, що вже відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала у дворі. Травмована госпіталізована з контузією та осколковим пораненням.

Кулеба назвав "дурними" тих, хто не вірить в напад Путіна на НАТО

"Той, хто думає, що Путін не наважиться відправити свою армію в країну НАТО, недалекоглядний. Я б навіть сказав, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні", - сказав глава МЗС України.

Зеленський оголосив про прибуття ще двох систем ППО в Україну

"І головна новина - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", - повідомив президент.

Боррель про мільйон снарядів від ЄС для України: до березня передамо 52% від цілі

"Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена минулого року, була дуже амбітною", - заявив Боррель.

Болгарія розпочала доставку сотні бронетранспортерів в Україну

Ще нещодавно міністр оборони Тодор Тагарєв заявляв, що бронетранспортери ще перебувають у Болгарії, оскільки їх транспортування в Україну обійдеться держбюджету досить дорого.