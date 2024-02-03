Новые системы ПВО и атака РФ по инфраструктуре в Кировоградской области: новости за 2 февраля

Война России против Украины: последние новости

Россияне ударили по объекту инфраструктуры Кировоградской области

Силы обороны юга сообщили, что дроны врага попали в инфраструктурный объект в Кировоградской области.

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, из-за атаки на объекте вспыхнул пожар, его уже локализовали.

Гуменюк об атаке "Шахедов": критическая инфраструктура остается приоритетом для РФ

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики не прекращают энергетический террор Украины, объекты критической инфраструктуры остаются приоритетом для врага.

"Ночная атака снова была в тех традициях, которые враг закладывает нам по своей схеме. Работа противовоздушной обороны была очень мощной и долгой. Это истощение наших систем. Почти шесть часов маневрировали беспилотники. Характерной особенностью стало то, что направляет враг и на прифронтовые территории свои дальнобойные баражирующие снаряды", - рассказала Гуменюк.

Российские дроны ночью атаковали две подстанции "Укрэнерго"

Во время очередного обстрела российских дронов-камикадзе по Украине в ночь на 2 февраля были целенаправленно атакованы сразу две подстанции "Укрэнерго". В результате атаки на одной из них было повреждено оборудование.

Всегда ли включают воздушную тревогу при взлете МиГ-31К и почему: ответ Игната

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что МиГ-31К остаются опасностью для украинцев, поэтому в большинстве случаев при их взлете включают воздушную тревогу.

"Когда есть информация точная, что МиГ делает перелет где-то там на дальних подступах, то понятно, что тревога не будет объявляться. Но в любом случае, когда МиГ в небе - это опасность", - сказал Юрий Игнат.

В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине

"Мне трудно понять, как будет создана демилитаризованная зона между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся в Украине", - сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Он подчеркнул, что Путин не изменил своих целей по отношению к Украине, а если "РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска".

Гуменюк рассказала, сколько военных РФ сейчас находятся на левом берегу Днепра

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях сейчас находится более 70 тысяч российских военных.

По ее словам, враждебная группировка, пытающаяся отбросить Силы обороны с левого берега, постоянно меняется в количественном и качественном составе.

Украина и Канада вышли на финишную прямую по гарантиям безопасности

Об этом заявила глава МИД Канады Мэлони Жоли на брифинге с Дмитрием Кулебой.

"На саммите НАТО было решено, что каждая страна "Большой семерки" обсудит отдельные договоры безопасности с Украиной, но они будут созвучны. Мы надеемся, что наш договор вышел на финишную прямую", - отметила она.

Канада и Украина положили начало коалиции по возвращению украинских детей

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Украина и Канада положат начало коалиции по возвращению украинских детей. Оттава будет обсуждать этот вопрос с другими странами для объединения и содействия их возвращению.

Немецкий телеканал снял репортаж в Мариуполе МИД требует пояснений

Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер, возглавляющий московское бюро, снял репортаж в Мариуполе. Он рассказывал о жизни в оккупированном городе, исказив картину.

Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что визит Керпера в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства, а от ZDF требуют объяснений.

Россияне нанесли авиаудар по центру Херсона

В результате авиаудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города.

Отмечается, что уже известно об одной раненой. Женщина 73 года на момент удара находилась во дворе. Травмированная госпитализирована с контузией и осколочным ранением.

Кулеба назвал "глупыми" тех, кто не верит в нападение Путина на НАТО

"Тот, кто думает, что Путин не решится отправить свою армию в страну НАТО, недальновидный. Я бы даже сказал, если отбросить политкорректность, что они глупы", -сказал глава МИД Украины.

Зеленский объявил о прибытии еще двух систем ПВО в Украину

"И главная новость – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы – которые сбивают все". Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день", - сообщил президент.

Боррель о миллионе снарядов от ЕС для Украины: к марту передадим 52% от цели

"Мы знаем, что на передовой идет ожесточенная битва, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы вдали от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной", - заявил Боррель.

Болгария начала доставку сотни бронетранспортеров в Украину

Еще недавно министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что бронетранспортеры еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину обойдется госбюджету достаточно дорого.