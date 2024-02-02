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Зеленський заявив про прибуття двох систем ППО, які збивають все

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 21:14
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Зеленський заявив про прибуття двох систем ППО, які збивають все Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна сьогодні, 2 лютого, отримала ще дві системи протиповітряної оборони. Вони здатні збивати "всі" повітряні цілі ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І головна новина за сьогодні - новина, на яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Усі подробиці, звичайно, не слід говорити публічно. Але системи - які збивають все", - наголосив глава держави.

Він додав, що за допомогою такого озброєння українські воїни захищатимуть регіони країни.

Також Зеленський підкреслив, що поки систем все ще недостатньо для повного захисту України, але заради цього "працюють щодня".

ППО для України

Нагадаємо, західні союзники України вже неодноразово надавали нашій країні системи протиповітряної оборони. Зокрема, вони передавали озброєння, яке здатне збивати балістичні ракети ворога.

Станом на зараз у розпорядженні українські захисники мають лише два типи таких зенітних ракетних комплексів, які можуть збивати "всі" цілі, - це Patriot і SAMP/T.

Востаннє про постачання Patriot в Україну було відомо 14 грудня минулого року. Тоді таку ЗРК нашим військовим передала Німеччина.

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