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Нові шанси для України: Шмигаль розповів про механізм оборонних закупівель ЄС

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

ЄС запускає механізм для розвитку спільної оборонної промисловості. Україна отримала офіційний статус партнера, що відкриває нові шанси для участі у ланцюгах постачання й закупівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль розповів, що держави ЄС погодили створення механізму SAFE, який передбачає до 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості Євросоюзу. 

"Україна офіційно визнається країною-партнером, що підвищує шанси на участь в ланцюгах постачання в спільних оборонних закупівлях ЄС", - пояснив він.

За словами прем'єра, це було надзвичайно потрібне й нагальне рішення для зміцнення безпеки країн ЄС, України та всього континенту.

"Разом сильніші", - відзначив Шмигаль.

Створення механізму SAFE

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE), який передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість.

Детальніше про новий механізм можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми повідомляли також, що цього року Європейський Союз погодив збільшення інвестицій в оборонну сферу на найближчі роки.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи.

Варто додати, що усі 27 країн-членів ЄС погодили цей план.

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ЄвросоюзДенис Шмигаль