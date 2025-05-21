Нові шанси для України: Шмигаль розповів про механізм оборонних закупівель ЄС

Створення механізму SAFE

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE), який передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість.

Детальніше про новий механізм можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми повідомляли також, що цього року Європейський Союз погодив збільшення інвестицій в оборонну сферу на найближчі роки.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи.

Варто додати, що усі 27 країн-членів ЄС погодили цей план.

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