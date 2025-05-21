Нові шанси для України: Шмигаль розповів про механізм оборонних закупівель ЄС

ЄС запускає механізм для розвитку спільної оборонної промисловості. Україна отримала офіційний статус партнера, що відкриває нові шанси для участі у ланцюгах постачання й закупівлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль розповів, що держави ЄС погодили створення механізму SAFE, який передбачає до 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості Євросоюзу.
"Україна офіційно визнається країною-партнером, що підвищує шанси на участь в ланцюгах постачання в спільних оборонних закупівлях ЄС", - пояснив він.
За словами прем'єра, це було надзвичайно потрібне й нагальне рішення для зміцнення безпеки країн ЄС, України та всього континенту.
"Разом сильніші", - відзначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE), який передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість.
Детальніше про новий механізм можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми повідомляли також, що цього року Європейський Союз погодив збільшення інвестицій в оборонну сферу на найближчі роки.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи.
Варто додати, що усі 27 країн-членів ЄС погодили цей план.
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