Новые шансы для Украины: Шмыгаль рассказал о механизме оборонных закупок ЕС

Создание механизма SAFE

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE), который предусматривает заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность.

Подробнее о новом механизме можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы сообщали также, что в этом году Европейский Союз согласовал увеличение инвестиций в оборонную сферу на ближайшие годы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы.

Стоит добавить, что все 27 стран-членов ЕС согласовали этот план.

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