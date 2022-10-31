Нові санкції та економічна співпраця. Уряди України і Чехії підписали меморандум

Україна і Чехія домовились про нові санкції для Росії, а також підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Twitter .

Він опублікував сумісне фото з чеським колегою Петром Фіалою та написав про що уряди країн домовились під час переговорів.

"У ході міжурядових консультацій між Україною і Чехією ми підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку та поглиблюватимуть двосторонній діалог. У спільній заяві ми закликали до посилення санкційного тиску та підтримки України. Вдячний Чехії за готовність брати участь у відновленні України", - написав Шмигаль.