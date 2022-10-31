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Нові санкції та економічна співпраця. Уряди України і Чехії підписали меморандум

Фото: Денис Шмигаль та Петер Фіала, очільники урядів України та Чехії (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Антон Малиновський

Україна і Чехія домовились про нові санкції для Росії, а також підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Twitter.

Він опублікував сумісне фото з чеським колегою Петром Фіалою та написав про що уряди країн домовились під час переговорів.

"У ході міжурядових консультацій між Україною і Чехією ми підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку та поглиблюватимуть двосторонній діалог. У спільній заяві ми закликали до посилення санкційного тиску та підтримки України. Вдячний Чехії за готовність брати участь у відновленні України", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що Фіала прибув в Київ вранці 31 жовтня разом з делегацією із чеського уряду.

Також повідомлялось, що Міністерство закордонних справ України вже працює над візитом новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва.

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