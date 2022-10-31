Новые санкции и экономическое сотрудничество. Правительства Украины и Чехии подписали меморандум

Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Twitter .
Он опубликовал совместное фото с чешским коллегой Петром Фиалой и написал, о чем правительства стран договорились во время переговоров.
"В ходе межправительственных консультаций между Украиной и Чехией мы подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику и углублять двусторонний диалог. В совместном заявлении мы призвали к усилению санкционного давления и поддержки Украины. Благодарен Чехии за готовность участвовать в восстановлении Украины", - написал Шмыгаль.
Напомним, что Фиала прибыл в Киев утром 31 октября вместе с делегацией из чешского правительства.
Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины уже работает над визитом новоизбранного премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.