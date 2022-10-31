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Новые санкции и экономическое сотрудничество. Правительства Украины и Чехии подписали меморандум

Фото: Денис Шмигаль и Петер Фиала, главы правительств Украины и Чехии (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Антон Малиновский

Украина и Чехия договорились о новых санкциях для России, а также подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Twitter .

Он опубликовал совместное фото с чешским коллегой Петром Фиалой и написал, о чем правительства стран договорились во время переговоров.

"В ходе межправительственных консультаций между Украиной и Чехией мы подписали меморандумы, которые будут поддерживать украинскую экономику и углублять двусторонний диалог. В совместном заявлении мы призвали к усилению санкционного давления и поддержки Украины. Благодарен Чехии за готовность участвовать в восстановлении Украины", - написал Шмыгаль.

Напомним, что Фиала прибыл в Киев утром 31 октября вместе с делегацией из чешского правительства.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины уже работает над визитом новоизбранного премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

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