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МЗС працює над візитом нового прем'єра Британії до України

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П'ятниця 28 жовтня 2022 17:10
МЗС працює над візитом нового прем'єра Британії до України Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство закордонних справ України вже працює над візитом новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.

"У нього знайшовся час одразу зателефонувати президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися і про те, що Ріші Сунак здійснить візит до України. Коли конкретно це станеться – ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - зазначив Прістайко.

Нагадаємо, ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме в Україну.

Після того, як Сунака обрали прем'єром, він поговорив з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як відомо, Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Британії 25 жовтня.

Більш детально про нового лідера британського уряду можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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