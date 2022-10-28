МЗС працює над візитом нового прем'єра Британії до України
Міністерство закордонних справ України вже працює над візитом новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.
"У нього знайшовся час одразу зателефонувати президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися і про те, що Ріші Сунак здійснить візит до України. Коли конкретно це станеться – ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - зазначив Прістайко.
Нагадаємо, ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме в Україну.
Після того, як Сунака обрали прем'єром, він поговорив з українським лідером Володимиром Зеленським.
Як відомо, Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Британії 25 жовтня.
Більш детально про нового лідера британського уряду можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.