Нові санкції США зачепили угорський банк, який називають "кублом шпигунів"

"Поки Кремль шукає способи обійти багатосторонні санкції та експортний контроль, Сполучені Штати та наші союзники й партнери продовжуватимуть руйнувати схеми ухилення, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна на полі бою", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

До списку санкцій потрапили 120 організацій й фізичних осіб у 20 країнах. Серед них Міжнародний інвестиційний банк, який базується в Будапешті й чий контрольний пакет належить Росії.

"Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі й відчиняє двері для зловмисної діяльності Кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій", - пише пресслужба.

Також під санкції потрапили: