Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России, - WSJ

Фото: Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России (flickr com)

Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.