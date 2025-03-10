Нові санкції проти Росії: чому Трамп погрожує Путіну і що буде далі

Від США лунають суперечливі заяви про санкції щодо Росії. З одного боку, Вашингтон розглядає плани їх пом'якшити, а з іншого - посилити обмежувальні заходи.

Чого насправді домагається адміністрація Трампа і чи можуть бути скасовані європейські санкції проти РФ – в матеріалі РБК-Україна .

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Президент США Дональд Трамп обіцяє запровадити щодо Росії додаткові санкції. Вони будуть масштабними і торкнуться банківського та енергетичного секторів. Крім того, він обіцяє ввести тарифи в торгівлі з РФ.

Примус Росії до припинення вогню

Обмежувальні заходи можуть бути введені вже на поточному тижні, заявив президент США. Таким чином Вашингтон сподівається домогтися від Москви згоди на припинення вогню.

"Ґрунтуючись на тому, що Росія наразі абсолютно "молотить" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної згоди про мир", - зазначив президент США.

Фактично таку заяву було зроблено за кілька днів до переговорів між Україною та США, на яких, можливо, вдасться підписати угоду про надра та обговорити бачення майбутньої угоди про мир.

Після цих переговорів очікується, що США проведуть зустріч із росіянами, на якій обговорять подальші кроки Росії. "Якщо вони (РФ - ред.) не підуть на припинення вогню і мирні переговори з адміністрацією (США - ред.), ми повинні застосувати проти них жорсткі санкції, і в мене вже є відповідний законопроект", - заявив Трамп.

Подібні заяви звучать на тлі раніше озвучених намірів послабити санкції, зокрема, саме енергетичні. Фактично така ситуація підтверджує, що США мають намір використати санкційний механізм, щоб домогтися поступок з боку Росії в рамках підготовки великої угоди про перемир'я.

Яка логіка в погрозах Трампа

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що хоча, на перший погляд, ці заяви, що суперечать одна одній, виглядають як "шизофренія", логіка в них все-таки є. "Як кажуть американці, ми на столі демонструємо і батіг, і пряник. Вибирайте. Хочете скасування санкцій - домовляйтеся з нами. Росіянам це цікаво", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Поки що посилення санкцій - лише загроза. Підготовлено законопроект про це, але він може і не бути ухваленим. За бажання Трамп може ввести санкції самостійно - без закону.

Фесенко також вважає, що заява про нові санкції може бути спробою легітимізувати тиск на Україну. "Подивіться, ми і на Росію теж так само хочемо тиснути, (як і на Україну - ред.)", - зазначив експерт.

Але при цьому він не виключає, що загроза введення додаткових санкцій може бути реалізована, якщо переговори між Трампом і Путіним зірвуться або не приведуть до очікуваного США результату.

Санкції ЄС під загрозою

На сьогодні немає впевненості, що ЄС зможе продовжити санкції щодо Росії. Їх дію продовжують кожні півроку. 15 березня термін санкцій закінчується, але Будапешт може зірвати їх продовження.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан ще в січні заявив, що погодиться на продовження санкцій, якщо будуть виконані його умови. Політик вимагає відновлення транзиту газу через Україну, а також може висунути умову про зняття деяких персональних санкцій з росіян. Йдеться про вісім персон, прізвища яких не називалися.

Виконання умови про транзит на сьогоднішній день практично нереальне. Ні Україна, ні ЄС не мають наміру робити будь-які кроки для цього.

РБК-Україна вже писало, що зараз обговорюється альтернативний варіант для зниження вартості газу, зокрема і для Угорщини. Він полягає в тому, що газ для України, Словаччини, Угорщини та Молдови буде закачуватися в українські сховища і потім може бути використаний цими чотирма країнами в міру необхідності.

В Україні визнають, що ризики непродовження санкцій є, але джерела видання в уряді та ОП сказали, що вони невеликі. "Ризики є, але не можна сказати, що вони великі. Ми сподіваємося, що в результаті все буде нормально (санкції продовжать - ред)", - сказав один зі співрозмовників, але не уточнив, чим обґрунтована така надія.

У ЄС, схоже, такого оптимізму менше. На початку березня лідерам Євросоюзу вдалося відбити спробу Угорщини зірвати саміт щодо України. Але в разі продовження санкцій європейські дипломати готуються "до нещадної бійки", пише Euractiv.

Дипломати вважають, що Угорщина навмисно "притримала вогонь" перед вирішальним голосуванням щодо продовження санкцій ЄС проти Росії. Санкційний пакет вимагає одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС, що дає Орбану можливість висувати вимоги або навіть заблокувати рішення.