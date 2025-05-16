Нові санкції ЄС проти Росії: що хоче побачити Зеленський у 17-му пакеті

Україна розраховує, що 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та "тіньового флоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив Зеленський, сьогодні він провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі. Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакета. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та "тіньового флоту", - зазначив президент.
Окрему увагу під час переговорів приділили руху України до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці.
"Дякую за підтримку України та допомогу в наближенні достойного миру", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, минулий санкційний пакет проти Росії через військову агресію проти України ЄС ухвалив у лютому. Це був 16-й пакет обмежень. Після цього тривали дискусії стосовно нового пакета санкцій.
Європейські партнери України оголошували про готовність посилили обмеження проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. В ЄС заявляли, що розглядають можливість запровадження подальших санкцій.
14 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти РФ.
Крім того, днями спікер Єврокомісії Паула Піньо заявила, що якщо російський диктатор Володимир Путін не приїде в Туреччину на переговори з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня, тоді на Росію чекають нові санкції.
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