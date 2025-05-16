Нові санкції ЄС проти Росії: що хоче побачити Зеленський у 17-му пакеті

Як повідомив Зеленський, сьогодні він провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Розповів про сьогоднішні переговори в Стамбулі. Тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню. Тому вдячний за підготовку 17-го санкційного пакета. Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та "тіньового флоту", - зазначив президент.

Окрему увагу під час переговорів приділили руху України до ЄС: можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торговельній співпраці.

"Дякую за підтримку України та допомогу в наближенні достойного миру", - підкреслив Зеленський.