Новые санкции ЕС против России: что хочет увидеть Зеленский в 17-м пакете

Как сообщил Зеленский, сегодня он провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Рассказал о сегодняшних переговорах в Стамбуле. Давления на Россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Поэтому благодарен за подготовку 17-го санкционного пакета. Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и "теневого флота", - отметил президент.

Отдельное внимание во время переговоров уделили движению Украины в ЕС: возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торговому сотрудничеству.

"Спасибо за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира", - подчеркнул Зеленский.