Новые санкции ЕС против России: что хочет увидеть Зеленский в 17-м пакете

Украина рассчитывает, что 17-й пакет санкций ЕС против России коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и "теневого флота".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил Зеленский, сегодня он провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Рассказал о сегодняшних переговорах в Стамбуле. Давления на Россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Поэтому благодарен за подготовку 17-го санкционного пакета. Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и "теневого флота", - отметил президент.
Отдельное внимание во время переговоров уделили движению Украины в ЕС: возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торговому сотрудничеству.
"Спасибо за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, прошлый санкционный пакет против России из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета санкций.
Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.
14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.
Кроме того, на днях спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что если российский диктатор Владимир Путин не приедет в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая, тогда Россию ждут новые санкции.
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