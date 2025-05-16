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Новые санкции ЕС против России: что хочет увидеть Зеленский в 17-м пакете

Пятница 16 мая 2025 20:45
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Новые санкции ЕС против России: что хочет увидеть Зеленский в 17-м пакете Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина рассчитывает, что 17-й пакет санкций ЕС против России коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Зеленский, сегодня он провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Рассказал о сегодняшних переговорах в Стамбуле. Давления на Россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Поэтому благодарен за подготовку 17-го санкционного пакета. Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и "теневого флота", - отметил президент.

Отдельное внимание во время переговоров уделили движению Украины в ЕС: возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торговому сотрудничеству.

"Спасибо за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира", - подчеркнул Зеленский.

Санкции ЕС против России

Напомним, прошлый санкционный пакет против России из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии относительно нового пакета санкций.

Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против России, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.

14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.

Кроме того, на днях спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что если российский диктатор Владимир Путин не приедет в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая, тогда Россию ждут новые санкции.

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