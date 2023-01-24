ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові санкції ЄС мають вдарити з виробництва зброї та ракет у Росії, - глава МЗС Чехії

Новость на русском →
Прага, Вівторок 24 січня 2023 15:19
Нові санкції ЄС мають вдарити з виробництва зброї та ракет у Росії, - глава МЗС Чехії Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості Москви виробляти зброю та ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він виступив після того, як у понеділок міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодилися виділити ще 500 млн. євро на військову допомогу Україні, а також обговорили додаткові санкції проти Росії і те, як притягти Кремль до відповідальності за розв'язання війни 11 місяців тому.

"Нам потрібно шукати нові та творчі способи посилення наших санкцій… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілу критичної інфраструктури України", - сказав Липавський.

Він сказав, що протидія Бельгії та Угорщини забороні на торгівлю алмазами та співробітництво в галузі ядерної енергетики з Росією, відповідно, означає, що ЄС, швидше за все, не зможе домогтися необхідної одностайності для таких заходів.

Він сказав, що ЄС має посилити санкції, щоб переслідувати тих, хто їх обходить, а також націлюватися на російські пропагандистські ЗМІ.

У Брюсселі деякі європейські союзники посилили тиск на Берлін через заклики з Києва поставити йому бойові танки Leopard німецького виробництва. Канцлер Олаф Шольц поки що відмовляється зробити цей крок.

"Щоб покласти край конфлікту, нам потрібно озброїти Україну. Щоб Україна змогла захистити себе, а Росія не змогла продавити цю програму імперіалізму та крадіжки території", - сказав Ліпавський.

Він висловив сподівання, що Німеччина хоча б дозволить експорт іншим країнам. "Це не можна вважати ескалацією", - сказав він, додавши, що країни ЄС уже надають Україні інші типи танків, а також ремонтують їх для більш бойових дій.

За словами Липавського, оскільки угода про військову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро вичерпує передбачений ЄС бюджет у розмірі 3,5 млрд євро, її необхідно доповнити.

У четвер та п'ятницю в Празі відбудуться експертні переговори з делегатами з Німеччини, Нідерландів, Польщі та країн Балтії, зацікавленими у створенні спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування вищого політичного та військового керівництва Росії за вторгнення в Україну.

На запитання про свої прогнози на 2023 рік Липавський сказав: "Нам треба готуватися до довгого шляху".

Нагадаємо, глава "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших олігархів Росії, визнав вплив санкцій на економіку РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чехія Санкції проти Росії
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю