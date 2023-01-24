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Новые санкции ЕС должны ударить по производству оружия и ракет в России, - глава МИД Чехии

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Прага, Вторник 24 января 2023 15:19
Новые санкции ЕС должны ударить по производству оружия и ракет в России, - глава МИД Чехии Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора, чтобы ограничить возможности Москвы производить оружие и ракеты, которые она использует для ведения войны с Украиной, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он выступил после того, как в понедельник министры иностранных дел стран-членов ЕС согласились выделить еще 500 млн евро на военную помощь Украине, а также обсудили дополнительные санкции против России и то, как привлечь Кремль к ответственности за развязывание войны 11 месяцев назад.

"Нам нужно искать новые и творческие способы усиления наших санкций… как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, используемые для обстрелов критической инфраструктуры Украины", - сказал Липавский.

Он сказал, что противодействие Бельгии и Венгрии запрету на торговлю алмазами и сотрудничество в области ядерной энергетики с Россией, соответственно, означает, что ЕС, скорее всего, не сможет добиться необходимого единодушия для таких мер.

Он сказал, что ЕС должен ужесточить санкции, чтобы преследовать тех., кто в настоящее время их обходит, а также нацелиться на российские пропагандистские СМИ.

В Брюсселе некоторые европейские союзники усилили давление на Берлин из-за призывов из Киева поставить ему боевые танки Leopard немецкого производства. Канцлер Олаф Шольц пока отказывается сделать этот шаг.

"Чтобы положить конец конфликту, нам нужно вооружить Украину. Чтобы Украина смогла защитить себя, а Россия не смогла продавить эту программу империализма и кражи территории", - сказал Липавский.

Он выразил надежду, что Германия хотя бы разрешит экспорт другим странам. "Это нельзя считать эскалацией", - сказал он, добавив, что страны ЕС уже предоставляют Украине другие типы танков, а также ремонтируют их для более боевых действий.

По словам Липавского, поскольку соглашение о военной помощи Украине в размере 500 млн евро исчерпывает предусмотренный ЕС бюджет в размере 3,5 млрд евро, его необходимо дополнить.

В четверг и пятницу в Праге пройдут экспертные переговоры с делегатами из Германии, Нидерландов, Польши и стран Балтии, заинтересованными в создании специального международного трибунала для судебного преследования высшего политического и военного руководства России за вторжение в Украину.

На вопрос о своих прогнозах на 2023 год Липавский сказал: "Нам нужно готовиться к долгому пути".

Напомним, глава "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых олигархов России, признал влияние санкций на экономику РФ.

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