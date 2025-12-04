Нові репресії в окупованому Криму: після обшуку росіяни затримали журналістку Дюльбер

Масштабний обшук у домі кримськотатарської журналістки було проведено вранці 4 грудня в окупованому Судаку. За словами матері журналістки, Ельміра Дюльбер, озброєні силовики прийшли ще до світанку.

"Після шостої ранку постукали у двері. Ленора відкрила - вони назвалися, і відразу в дім увірвалася велика група озброєних людей. Їх було близько двадцяти. Вони розійшлися по двору та всім кімнатам", - розповіла Ельміра Дюльбер.

Як повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва, обшук нібито було дозволено так званою постановою "Київського районного суду" - структури, що контролюється окупаційною владою.

До обшуку були залучені двоє "понятих" із Судака. Правоохоронці ретельно перевіряли кожне приміщення, переглядали книжки, особисті записи та дослідницькі матеріали. За словами матері, увага була прикута навіть до дисертації доньки - силовики горта́ли її сторінка за сторінкою.

Після кількагодинних слідчих дій силовики вилучили комп’ютер і телефон журналістки. Згодом заявили, що Дюльбер повезуть до Сімферополя "для бесіди" та нібито пообіцяли, що вона повернеться додому.

Реакція Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив затримання Ленори Дюльбер та наголосив, що подібні обшуки стали буденністю в окупованому Криму.

"Це чергове вторгнення в оселі кримських татар, цього разу спрямоване проти відомої журналістки. Це свідчення подальшого посилення репресій та тиску з метою придушити волю кримськотатарського народу й витіснити кримських татар із рідного Криму", - зазначив Чубаров.

Причина переслідувань

Ленора Дюльбер відома своїми публікаціями про політику, історію та переслідування кримських татар після окупації півострова. Правозахисники неодноразово наголошували, що саме журналісти й активісти стають мішенню системного тиску російських силових структур.

Затримання Дюльбер - новий епізод репресивної кампанії, яка посилюється напередодні чергових "показових" судових процесів та хвилі обшуків серед представників кримськотатарського народу.