Новые репрессии в оккупированном Крыму: после обыска россияне задержали журналистку Дюльбер

Масштабный обыск в доме крымскотатарской журналистки был проведен утром 4 декабря в оккупированном Судаке. По словам матери журналистки, Эльмира Дюльбер, вооруженные силовики пришли еще до рассвета.

"После шести утра постучали в дверь. Ленора открыла - они назвались, и сразу в дом ворвалась большая группа вооруженных людей. Их было около двадцати. Они разошлись по двору и всем комнатам", - рассказала Эльмира Дюльбер.

Как сообщила правозащитница Лутфие Зудиева, обыск якобы был разрешен так называемым постановлением "Киевского районного суда" - структуры, контролируемой оккупационными властями.

К обыску были привлечены двое "понятых" из Судака. Правоохранители тщательно проверяли каждое помещение, просматривали книги, личные записи и исследовательские материалы. По словам матери, внимание было приковано даже к диссертации дочери - силовики листали ее страница за страницей.

После многочасовых следственных действий силовики изъяли компьютер и телефон журналистки. Впоследствии заявили, что Дюльбер повезут в Симферополь "для беседы" и якобы пообещали, что она вернется домой.

Реакция Меджлиса

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил задержание Леноры Дюльбер и отметил, что подобные обыски стали обыденностью в оккупированном Крыму.

"Это очередное вторжение в дома крымских татар, на этот раз направленное против известной журналистки. Это свидетельство дальнейшего усиления репрессий и давления с целью подавить волю крымскотатарского народа и вытеснить крымских татар из родного Крыма", - отметил Чубаров.

Причина преследований

Ленора Дюльбер известна своими публикациями о политике, истории и преследовании крымских татар после оккупации полуострова. Правозащитники неоднократно отмечали, что именно журналисты и активисты становятся мишенью системного давления российских силовых структур.

Задержание Дюльбер - новый эпизод репрессивной кампании, которая усиливается накануне очередных "показательных" судебных процессов и волны обысков среди представителей крымскотатарского народа.