Нові рекорди: обмінники в Україні оновили курси валют

Курс євро-долар

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

Після оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в Ірані долар подешевшав до світових валют. Курс євро до долара зріс до 1,16. Якщо такий курс збережеться, то офіційний курс євро НБУ оновить рекорд і досягне рівня 48,50 гривень. На готівковому ринку в такому разі євро досягне 49 гривень.

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