Нові рекорди: обмінники в Україні оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний. Єдина європейська валюта зросла до максимальних рівнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 24 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,10 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,85 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 47,85 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,91-41,94 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар за чотири дні подорожчав на 35 копійок.
Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8702 гривень за 1 долар (+0,0367 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,0209 гривень за 1 євро (-0,1797 грн). Євро подешевшав після максимуму.
В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.
Після оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в Ірані долар подешевшав до світових валют. Курс євро до долара зріс до 1,16. Якщо такий курс збережеться, то офіційний курс євро НБУ оновить рекорд і досягне рівня 48,50 гривень. На готівковому ринку в такому разі євро досягне 49 гривень.
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