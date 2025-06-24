Новые рекорды: обменники в Украине обновили курсы валют

По состоянию на утро 24 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,10 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,60 гривен, евро по 47,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,91-41,94 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар за четыре дня подрожал на 35 копеек.

Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8702 гривен за 1 доллар (+0,0367 грн).

Официальный курс евро составит 48,0209 гривен за 1 евро (-0,1797 грн). Евро подешевел после максимума.