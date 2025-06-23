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Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

Україна, Понеділок 23 червня 2025 15:30
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Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося Фото: курс долара зріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар за чотири дні подорожчав на 35 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8702 гривень за 1 долар (+0,0367 грн).
Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,0209 гривень за 1 євро (-0,1797 грн). Євро подешевшав після максимуму.
Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,65 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, зміни офіційного курсу долара є в міру прогнозованими і не викликають здивування.

За його словами, цього тижня коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,5-41,9 грн/долар і 45,5-47,5 грн/євро (на міжбанку).

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