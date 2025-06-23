Долар дорожчає четвертий день поспіль, але зростання сповільнилося

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар за чотири дні подорожчав на 35 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс євро становитиме 48,0209 гривень за 1 євро (-0,1797 грн). Євро подешевшав після максимуму.

Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8702 гривень за 1 долар (+0,0367 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, зміни офіційного курсу долара є в міру прогнозованими і не викликають здивування.

За його словами, цього тижня коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,5-41,9 грн/долар і 45,5-47,5 грн/євро (на міжбанку).

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