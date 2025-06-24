Нові рекорди: обмінники в Україні оновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 24 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8702 гривень за 1 долар (+0,0367 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар за чотири дні подорожчав на 35 копійок.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,91-41,94 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,60 гривень, євро по 47,85 гривень.

Станом на ранок 24 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,10 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,85 гривень.

Курс євро-долар

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

Після оголошеного Дональдом Трампом припинення вогню в Ірані долар подешевшав до світових валют. Курс євро до долара зріс до 1,16. Якщо такий курс збережеться, то офіційний курс євро НБУ оновить рекорд і досягне рівня 48,50 гривень. На готівковому ринку в такому разі євро досягне 49 гривень.

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