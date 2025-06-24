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Новые рекорды: обменники в Украине обновили курсы валют

Украина, Вторник 24 июня 2025 10:07
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Новые рекорды: обменники в Украине обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта выросла до максимальных уровней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,10 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,60 гривен, евро по 47,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,91-41,94 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар за четыре дня подрожал на 35 копеек.

Официальный курс на 24 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8702 гривен за 1 доллар (+0,0367 грн).

Официальный курс евро составит 48,0209 гривен за 1 евро (-0,1797 грн). Евро подешевел после максимума.

Курс евро-доллар

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

После объявленного Дональдом Трампом прекращения огня в Иране доллар подешевел к мировым валютам. Курс евро к доллару вырос до 1,16. Если такой курс сохранится, то официальный курс евро НБУ обновит рекорд и достигнет уровня 48,50 гривен. На наличном рынке в таком случае евро достигнет 49 гривен.

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