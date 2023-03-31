Нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу, - Зарівна

Нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу. Бо від цього залежить стримування від глобальної війни.
Про це заявила радник голови Офісу президента Дар’я Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.
"Геополітично війна в Україні демонструє, що війни великих держав, особливо війни на виснаження, є конфліктами, які залежать від промисловості. Зусилля щодо розгортання, озброєння, забезпечення сил є вкрай важливим завданням", - написала Зарівна.
За її словами, російська армія наочно продемонструвала, що Москва не готувалася до виснажливої війни з Україною. І не розраховувала на потужну підтримку Заходу, яку отримує наша держава.
"І фундаментом дипломатичних важелів часто є саме потужність війська, промисловості, і здатність вести довготривалу війну на виснаження", - додає вона.
В цілому, в Офісі президента переконані: саме союзники здатні розподілити промислове навантаження і вибудувати систему та алгоритми виробництва необхідних озброєнь.
Нагадаємо, Резніков повідомляв, що Україна готується до весняного контрнаступу, який може розпочатися у квітні-травні.
При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країни-партнери не мають вважати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним.
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