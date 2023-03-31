Нові промислові стратегії, заточені на озброєння, є викликами нинішнього часу, - Зарівна

"Геополітично війна в Україні демонструє, що війни великих держав, особливо війни на виснаження, є конфліктами, які залежать від промисловості. Зусилля щодо розгортання, озброєння, забезпечення сил є вкрай важливим завданням", - написала Зарівна.

За її словами, російська армія наочно продемонструвала, що Москва не готувалася до виснажливої війни з Україною. І не розраховувала на потужну підтримку Заходу, яку отримує наша держава.

"І фундаментом дипломатичних важелів часто є саме потужність війська, промисловості, і здатність вести довготривалу війну на виснаження", - додає вона.

В цілому, в Офісі президента переконані: саме союзники здатні розподілити промислове навантаження і вибудувати систему та алгоритми виробництва необхідних озброєнь.